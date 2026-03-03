Obavijesti

News

Komentari 34
USKOK U AKCIJI

Direktori iz HEP-a na udaru Uskoka i policije: Otkrivamo koji su na meti istražitelja!

Piše Ivan Pandžić, Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Direktori iz HEP-a na udaru Uskoka i policije: Otkrivamo koji su na meti istražitelja!
Foto: 24sata

Nova akcija Uskoka provodi se u pet županija, doznajemo koja su dva direktora 'pala'. Navodna šteta HEP-u je preko milijun eura!

Admiral

Uskok i policija provode uhićenja i hitne dokazne radnje u Zadarskoj, Zagrebačkoj, Primorsko - goranskoj, Istarskoj i Virovitičko - podravskoj županiji. Na meti su, kako neslužbeno doznajemo, visoko rangirani menadžeri i direktori iz grupacije HEP-a. 

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako 24sata neslužbeno doznaje, na meti je 20-ak ljudi, a sve zbog donacija. Naime, navodno se sumnja da kad bi HEP dao nekome sponzorsku donaciju, oni bi dio tog novca tražili natrag. Kako neslužbeno doznajemo, na meti su direktor Sektora za korporativne komunikacije Ivica Žigić i direktor tvrtke HEP upravljanje imovinom Berislav Gluić. Trenutna procjena je da su oštetili HEP za milijun i pol eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 34
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!
'CRNI SCENARIJI'

BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!

Rat prijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, barel već skočio više od 8 posto, analitičari upozoravaju na najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026