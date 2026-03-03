Direktori iz HEP-a na udaru Uskoka i policije: Otkrivamo koji su na meti istražitelja!

Uskok i policija provode uhićenja i hitne dokazne radnje u Zadarskoj, Zagrebačkoj, Primorsko - goranskoj, Istarskoj i Virovitičko - podravskoj županiji. Na meti su, kako neslužbeno doznajemo, visoko rangirani menadžeri i direktori iz grupacije HEP-a.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako 24sata neslužbeno doznaje, na meti je 20-ak ljudi, a sve zbog donacija. Naime, navodno se sumnja da kad bi HEP dao nekome sponzorsku donaciju, oni bi dio tog novca tražili natrag. Kako neslužbeno doznajemo, na meti su direktor Sektora za korporativne komunikacije Ivica Žigić i direktor tvrtke HEP upravljanje imovinom Berislav Gluić. Trenutna procjena je da su oštetili HEP za milijun i pol eura.