Čaleta iznio obranu: 'Bila mi je muka od pića, a onda se u sobi ugasilo svjetlo, zamračilo se...'

Čaletu se tereti da je Ganni Kataevoj smrskao lubanju, najvjerojatnije čekićem. Umrlo je i nerođeno dijete, mjesec dana prije termina. Potom je zamotana u plahtu i bačena ispod kreveta

<p>Branimir Čaleta, 36-godišnjak iz Vinovca u općini Marina, kojemu se sudi zbog teškog ubojstva u rujnu 2013. godine u ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsku, kada je ubio svoju tada godinu dana stariju djevojku Gannu Kitaevu koja je bila u osmome mjesecu trudnoće, jučer je sat vremena iznosio obranu na splitskom sudu.</p><p>To je bilo prvi put da je Čaleta ispričao svoju verziju svega što se događalo od dana kada je radeći kao konobar u hotelu u Primoštenu upoznao djevojku iz Ukrajine, za koju je kazao da je bila prelijepa. Odgovarao je samo na pitanja svog branitelja Hrvoja Krište, javlja <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/caleta-iznio-obranu-u-trenutku-se-ugasilo-svjetlo-od-tada-nemam-objasnjenja-za-svoj-cin-ispricavam-se-njezinim-roditeljima-jos-jednom-1056785" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a> i detaljno opisao svoj odnos s Kitaevom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Čaleta pobjegao sa suđenja</strong></p><p>Ljetna avantura se pretvorila u ljubav i Kitaeva se nakon što je otišla kući u Ukrajinu opet vratila u Hrvatsku, ovaj put u Čaletinu kuću kada ju je on upoznao sa svojim roditeljima. Zatim je on odlazio u Ukrajinu i upoznao njezine roditelje. No, Kitaeva ga je iznenadila u ožujku 2013. kada mu je javila da je ostala trudna s jednim muškarcem, ali da je prekinula vezu s njim.</p><p>Bio sam iznenađen... U lipnju 2013. sam na njezino traženje otišao opet u Ukrajinu i tada mi je rekla da su njezini roditelji protiv veze sa mnom, da ja nisam idealan jer nemam stalni posao, živim u malom mjestu, nisam visokoobrazovan... - kazao je Čaleta, prenosi Slobodna.</p><p>Dogovorili su se da će on priznati dijete, nakon što mu je Ganna ispričala da se boji muškarca s kojim je prekinula, te su se dogovorili da ona dođe živjeti s njim u Hrvatsku. Dogovorili su se da će se opet vidjeti u rujnu 2013., ali tada mu je rekla da je gotovo. Sljedeći dan je otišao u grad, upoznao je neke Hrvate i s njima pio neke žestoko ukrajinsko piće. Onda ga je nazvala Ganna da se opet nađu u hostelu u kojem su oboje odsjeli.</p><p>- Sjeli smo i počeli pričati i u jednom mi je trenutku bilo loše od pića, uhvatila me mučnina. Pokušao sam je nagovoriti da ide sa mnom u Hrvatsku, a ona je rekla da ništa od toga... Tad je došlo do agresivne verbalne komunikacije među nama, više njezine, počela je histerizirati da će zvati hotelsko osoblje, policiju. Kad smo se smirili, opet smo razgovarali. No, cijelo joj je vrijeme zvonio mobitel, činilo se kao da mora ići negdje, da je netko čeka. Krenula je prema vratima kao da želi otići, a u tom trenutku se ugasilo svjetlo... Jesam li ga ugasio ja, ona, netko treći, ili se meni zamračilo, ne znam... Od tada pa nadalje nemam nikakvog objašnjenja za moj čin. Naravno da me uhvatila panika, nervoza... - ispričao je Čaleta, dodajući kako je nakon povratka u Hrvatsku iz medija doznao što se zbilo te je od tada živio u intenzivnoj patnji i svojevrsnoj "crnoj rupi".</p><p>Sve se dogodilo 15. rujna 2013. godine u ukrajinskom gradu Dnjipro. Čaletu se tereti da joj je smrskao lubanju, najvjerojatnije čekićem. Umrlo je i nerođeno dijete, mjesec dana prije termina. Potom je zamotana u plahtu i bačena ispod kreveta. Otac ubijene na sudu je tvrdio da je Čaleta s njegove kćeri skinuo zlato i ukrao joj kartice iz novčanika. </p>