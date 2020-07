- Dr\u017eavna tajnica je bila u rizi\u010dnom kontatku na velikom okupljanju i pozitivna je i u ministarstvu je bilo vi\u0161e kontakata sa djelatnicima. \u0160to se ti\u010de dolaska ministrice Divjak u Vladu, koja je kontakt oboljele, za \u010ditavo vrijeme trajanja sjednice su svi sudionici imali maske, \u0161to zna\u010di da \u010dak i ako je pozitivna sudionici tog sastanka ne moraju u samoizolaciju. Sama Divjak i ostali kontakti u ministarstvu moraju u samoizolaciju. Neki od njih su se i testirali, jer su u me\u0111uvremenu ostvarili brojne kontakte. Danas predve\u010der \u0107e biti poznati rezultati testiranja djelatnika ministarstva - rekao je Capak.

Na detaljno pitanje je li zara\u017eena dr\u017eavna tajnica smjela dolaziti na posao, naro\u010dito nakon \u0161to su zadarski epidemiolozi apelirali na goste sa svadbe da se dr\u017ee mjera samoizolacije i da se pona\u0161aju kao da su u samoizolaciji, Capak je odgovorio:

- Va\u0161e informacije su detaljnije nego moje. Ja znam da se radi o velikom okupljanju, ali ne znam o kojoj se svadbi radi, tako da vam ne mogu odgovoriti na to pitanje, rekao je.

Potom je istaknuo da je svima sa svadbe preporu\u010dena samoizolacija, te da je od organizatora zatra\u017een spisak sa svadbe i po spisku su zadarski epidemiolozi zvali goste.

- Tek smo danas dobili informaciju o ovom slu\u010daju i ne znam nikakve detalje ni je li bilo kr\u0161enja mjere samoizolacije - rekao je Capak.

Novinari su ga pitali i je li primije\u0107en pove\u0107ani broj zara\u017eenih nakon izbora, te \u0161to je sa zara\u017eenima u Domu za starije u Klai\u0107evoj koji se dovode u vezu s tim.

- Vrlo detaljno pratimo kretanje broja zara\u017eenih i nismo primijetili niti porast broja zara\u017eenih niti imamo od svih anketiranih novooboljelih neki podatak da se netko od njih mogao zaraziti na izborima, niti kao \u010dlanovi izbornih povjerenstava niti kao gra\u0111ani koji su glasali. \u0160to se ti\u010de doga\u0111aja vezano za Dom za starije u Klai\u0107evoj, to se jo\u0161 ispituje. To su troje zara\u017eenih zaposlenika koji su bili \u010dlanovi Povjerenstva i koji su nosili glasove na mjesto gdje su se glasovi brojali. Ali, jo\u0161 nemamo informaciju da je to vezano uz sam izborni dan. Ako to bude tako, jasno \u0107emo to s gra\u0111anima iskomunicirati - istaknuo je.