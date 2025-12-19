Obavijesti

SRETNIK IZ HRVATSKE

Kakav dar za Božić: Osvojio čak 175.000 eura na Jokeru, rekao je ženi, ostatku familije ni riječi

Piše Ivana Mihaljević,
Redoviti igrač Hrvatske Lutrije još jednom je pogodio dobitnu kombinaciju, a vijest o velikoj zaradi zasad zna samo njegova supruga

Na blagajnu Hrvatske Lutrije ovih je dana stigao sretni dobitnik iz Kutine koji je u igri Joker osvojio čak 175.179,89 eura. Vrijedni listić uplaćen je na prodajnom mjestu u Ulici kneza Ljudevita Posavskog 32, a dobitak je ubrzo privukao pozornost jer nije riječ o prvom velikom pogotku ovog igrača, javlja Hrvatska lutrija. 

Tog dana okušao je sreću u igri Loto 6, a uz osnovnu kombinaciju označio je DA na dodatnoj opciji Joker. Kako sam ističe, igre na sreću redovito igra i uvijek vjeruje da se dobitak može dogoditi, iako ga je ovako velik iznos ipak ugodno iznenadio.

Sreća mu, čini se, nije nepoznanica. Prije nekoliko godina već je ostvario značajan dobitak na igrama Hrvatske Lutrije, kada je osvojio 150 tisuća kuna, čime je još tada potvrdio da zna kako se pogađaju prave kombinacije.

Vijest o novom dobitku zasad je podijelio samo sa suprugom, dok ostatak obitelji o svemu još ne zna. 

Sreća se, međutim, nije osmjehnula samo njemu. U sinoćnjem izvlačenju zabilježen je i dobitak Joker 5 u iznosu od 6.000 eura. Taj je listić uplaćen putem interneta, na službenim stranicama Hrvatske Lutrije.

Već večeras slijedi novo izvlačenje. Jackpot u igri Eurojackpot iznosi 30 milijuna eura, dok je glavni dobitak u igri Joker postavljen na 60 tisuća eura, objavila je Hrvatska Lutrija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

