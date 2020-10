Capak: Maske su bitne, uvest ćemo ih i na stajališta za bus

Najpouzdaniji način sprječavanja širenja zaraze je održavanje fizičke distance. Postoje situacije u kojima to nije moguće, tada je maska izrazito važna, objasnio je ministar Beroš

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> održali su konferenciju za medije povodom obilježavanja Dana ružičaste vrpce, a uz to su komentirali i epidemiološku situaciju.</p><p>Što se tiče novih mjera, nošenja maski u ugostiteljskim objektima, ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da su mnoge dodatne mjere na tapeti.</p><p>- One će biti aktivirane u trenutku kad epidemiološka situacija bude ukazivala na potrebu njihove primjene - rekao je Beroš.</p><p>- Najpouzdaniji način sprječavanja širenja zaraze je održavanje fizičke distance. Postoje situacije u kojima to nije moguće, tada je maska izrazito važna. Maska je poruka da smo odgovorni, prvenstveno prema drugima nego prema sebi. Maska više štiti druge od nekog tko je potencijalno zaražen nego obratno - objasnio je Beroš, prenosi <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/capak-i-beros-iznose-nove-informacije-o-epidemioloskoj-situaciji-u-zemlji---622991.html" target="_blank">Dnevnik</a>.</p><p>Krunoslav Capak kazao je kako se Stožer priprema za hladnije vrijeme i sezonu gripe pa su razgovarali s predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije i ugostiteljima, a razgovore će nastaviti i danas.</p><p>- Nastojimo pripremiti mjere za velike blagdane koji nam predstoje. Nastojimo iskomunicirati moguće mjere. Nošenje maski je korisno i bit će uvedeno za zatvorene prostore i otvorena mjesta gdje je nemoguće izbjeći kontakt, npr. stajališta za bus - rekao je Capak i dodao kako će ubrzo na snagu stupiti mjera nošenja maski u ugostiteljskim objektima.</p><h2>Komentirao kazne</h2><p>Razgovaralo se i o uvođenju kazni za nepoštivanje mjera, a Capak kaže da ih ugostitelji podržavaju.</p><p>- Na svim sastancima je prisutan državni tajnik za civilnu zaštitu i glavni državni inspektor i razgovarali smo o tome i ugostitelji su za to da se pojačaju kontrole jer smatraju da stradaju oni koji se drže mjera, a ne obratno - kazao je Capak.</p><p>Član stožera osvrnuo se i na prijetnju smrću koju je primio prije mjesec dana. Ističe da je istraga u tijeku te ne smije ništa komentirati.</p><p>Objasnio je i zašto jučer nije gostovao u Dnevniku Nove TV, naime majka mu je hospitalizirana na Rebru.</p><h2>Capak o skijalištima</h2><p>- Epidemiološka situacija se mijenja, kad ste me to prvi put pitali smatrao sam to šalom pa sam u šali i rekao da ne bih išao u Austriju nego u Slovačku. Situacija u Slovačkoj i Austriji se drastično pogoršala. Sam čin spusta i skijanja nije rizičan, ali putovanje, boravak u hotelima i restoranima te vožnja gondolama koje primaju i do 50 ljudi jest - rekao je.</p><p>Dodao je da nije za karantenu, ali postoje neke stvari koje epidemiolozi ne preporučuju</p><p>Rekao je da se na državnoj razini razgovara o prelasku granica. On smatra da je to nemoguće ujednačiti</p>