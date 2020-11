Capak nakon sastanka Vlade i Stožera: Nove mjere bit će uvedene do kraja tjedna

Sastanak Vlade i Stožera održan je na dan kada su četiri županije zabilježile rekordan broj zaraženih, a dvije su županije oborile vlastiti rekord broja smrtnih slučajeva

<p>Održan je video sastanak čelnika Nacionalnog kriznog stožera i predstavnika Vlade. Nakon sastanka izjavu daje ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a577581/Capak-Nove-mjere-bit-ce-uvedene-do-kraja-tjedna.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Sastanak Vlade i Stožera održan je na dan kada su četiri županije zabilježile rekordan broj zaraženih, a dvije su županije oborile vlastiti rekord broja smrtnih slučajeva.</p><p>Ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak </strong>nakon sastanak je kazao da je Hrvatska na vrlo visokom mjestu među europskim zemljama s visokom incidencijom, a od nas je zasad najgore samo pet zemalja.</p><p>- Imamo visoke brojke. Činjenica je da te brojke stagniraju, ali na jednoj visokoj razini. Epidemiološki gledano možemo reći da imamo jednu od najviših incidencija u Europi, na 23. mjestu smo na listi zemalja EU po incidenciji. Još uvijek je pet zemalja koje imaju lošiju incidenciju od nas, a među njima je i susjedna Slovenija. Što se tiče mortaliteta, tu smo na 13. mjestu u EU, s 282 smrti na milijun stanovnika, a što se tiče rasta, ove dnevne skokove koje imamo pokušavamo izravnati s tjednim prosjecima. Možemo reći da je u ovom zadnjem tjednu porast u odnosu na prethodni bio 7,7 posto dok je u onom prethodnom u odnosu na onaj tjedan prije bio 4,4 posto. Dakle, skoro dvostruki je porast, s čime ne možemo biti zadovoljni. Imamo dvije županije koje imaju izrazito visoku incidenciju na sjeveru zemlje, a prosjek incidencije u ovom trenutku za Hrvatsku je viši od 800 - kazao je.</p><p>Kada je riječ o mjerama, Capak je rekao da one u brojnim županijama strože od onih koje se odnose na nacionalnu razinu.</p><p>- Već sad imamo 10-ak županija koje su donije strože mjere, a Nacionalni stožer im je to odobrio. Oni su predložili strože mjere nego što su na nacionalnoj razini i Nacionalni stožer je to odobrio. Ono što je sadržaj tih pooštravanja mjera o kojima se razgovara je dodatno ograničavanje broja sudionika na različitim okupljanjima i skraćivanje radnog vremena ugostiteljstva i obvezivanje poslodavaca na rad od kuće gdje je to moguće, rad u smjenama A i B i smanjenje mobilnosti u javnom prijevozu - rekao je.</p><p>Capak je komentirao i situaciju u Varaždinskoj županiji čiji je stožer zatražio dodatna pooštravanja.</p><p>- Pretpostavljam da će većina mjera koje je predložio županijski stožer biti prihvaćene. Među njima ima mjera koje se odnose na organizaciju škola, to je na razini vlade i o tome treba odlučiti ministar Fuchs i povjerenstvo koje se time bavi. Većina ostalih predloženih mjera bit će usvojene, s tim da imamo i prijedlog epidemioloških mjera u zajednici koju je pripremio referentni centar za epidemiologiju HZJZ-a s kojim ćemo neke od tih prijedloge koji dolaze iz županija uskladiti. Dakle, bit će na razini kako je to epidemiološka služba predvidjela.</p><p>- Ne znam točan datum kada će mjere stupiti na snagu, no sigurno je da će to biti do kraja tjedna - dodaje. </p><p>Na pitanje o masovnom testiranju brzim antigenskim testovima u Zagrebu, Capak je rekao da Stožer pozdravlja ideju Grada Zagreba da se poveća broj lokacija za testiranje. Naglasio je da svi koji su negativni na antigenskom testiranju moraju ići na PCR testiranje.</p><p>- Oni koji su pozitivni, oni su pozitivni, oni koji su negativni moraju ići na PCR testove. Oni koji će obavljati te testove na licu mjesta, moraju imati osiguranu logistiku PCR-a za one koji ispadnu negaivni na tom testu. Mi sva ta mjesta moramo povezati jednom platformom da Nacionalni stožer na vrijeme dobije informacije o novooboljelima - objasnio je.</p>