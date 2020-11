Srića: Situacija nije čak ni alarmantna, nego lagano, ali sigurno ide prema kritičnoj

Ovo nije ni zastrašivanje, a još manje isticanje nečega što nije istina, nego realnost koja je neumoljiva činjenica. NE DOPUSTIMO NAJGORE SCENARIJE, napisao je na svom Facebook profilu

<p><strong>Saša Srića</strong>, pulmolog koji radi u covid-bolnici u Dubravi, misli da situacija s korona virusom u Hrvatskoj postaje kritična. </p><p>Srića kaže da se trebaju donijeti nove mjere i da one moraju biti stroge. Uz to, smatra da bi trebali uvesti policijski sat. </p><p>- Situacija više nije čak ni alarmantna, nego lagano, ali sigurno ide prema kritičnoj - rekao je. </p><p>- Ako se promptno i neodgodivo ne donesu konkretne i jasne mjere koje mogu i moraju biti najrigoroznije, uključujući opciju policijskog sata ili lockdowna, zdravstveni sustav, koji ionako počiva na nemjerljivom trudu i posvećenosti medicinskih sestara, liječnika i svih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, doći će do potpunog sloma sustava - dodaje Srića. </p><p>- Ovo nije ni zastrašivanje, a još manje isticanje nečega što nije istina, nego realnost koja je neumoljiva činjenica. NE DOPUSTIMO NAJGORE SCENARIJE - napisao je na svom Facebook profilu.</p>