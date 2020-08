Capak ne zna brojke: 'Za 58% se ne zna izvor zaraze? Nemoguće'

<p>Novinari su upitali u srijedu na konferenciji Stožera ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka za posljednje tjedno izvješće HZJZ-a, u kojem je navedeno da za čak 58 posto zaraženih nema navedenih podataka gdje su se zarazili. </p><p>Upitan koliko su uopće mjere koje donose onda učinkovite ako ne znaju odakle zaraza dolazi, Capak je poručio pak kako on nema taj podatak o 58 posto slučajeva.</p><p>- Po meni je ta brojka slučajeva za koje se ne zna izvor zaraze puno manja, to je nemoguće - poručio je. </p><p>Na opasku novinara kako to stoji u izvješću HZJZ-a, na čijem je on čelu, Capak je istaknuo kako će provjeriti to. </p><p>- U većini slučajeva mi nakon nekoliko dana saznamo na koji način se osoba zarazila i gdje je izvor zaraze - rekao je.</p><p>Podsjetimo, HZJZ je u utorak objavio tjedno izvješće u kojem, među ostalim, stoji i podatak da se najviše turista zarazilo u Makarskoj, a ne u Novalji, odnosno na Zrću, kako se to očekivalo. </p>