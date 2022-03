Capak o mjerama: 'Razmišljamo o produljenju radnog vremena za ugostiteljske objekte'

Covid potvrde sve se manje traže, a Hrvatska od ovog tjedna ide u novo popuštanje mjera protiv koronavirusa.

- Uvijek smo pazili na balans između gospodarstva, socijalnog života i epidemioloških mjera koje dopuštaju da se epidemija drži koliko toliko pod kontrolom. Ostalo je svega tih nekoliko mjera. Ono što možemo je povećati broj ljudi na okupljanjima. To je do sada bilo 50 (u zatvorenom prostoru) ili 100 (u otvorenom prostoru), sad ćemo to povećati na 100 ili 200, a s COVID potvrdama će broj biti neograničen, ali se svi trebaju držati epidemioloških mjera - rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za Novu TV.

Ugostiteljski obrti za sada još uvijek rade samo do ponoći, ali i to bi se uskoro moglo promijeniti.

- Razmišljamo o tome da produžimo to vrijeme jer to omogućava noćnim klubovima, automat klubovima i tako dalje dulje radno vrijeme. To će biti vjerojatno za dva sata. O tome se također razgovara i odluka će se donijeti za sljedećih 24 do 48 sati - rekao je Capak.

Nova popuštanja mjera odnose se i na sport i kulturu.

- Popustit ćemo nešto po pitanju sportskih i kulturnih događanja. Dopustit ćemo punjenje stadiona uz COVID potvrde, a ukoliko nisu potvrde ostaje odredba o razmaku između. Što se tiče kulturnih događanja, imali smo ograničenja na četiri metra kvadratna za tamo gdje nisu COVID potvrde, sada ćemo to ukinuti ta četiri metra gdje se traže COVID potvrde, a popustit će se po pitanju kulturno umjetničkih izvedbi, do sada su postojala ograničavanja po pitanju potvrda, ali u ovom trenutku ćemo osloboditi po tom pitanju - rekao je Capak.

Korona je polako počela odlaziti iz misli građana pa tako sve više ljudi više uopće ne nosi maske.

- Maske ostaju kao mjera na svim zatvorenim prostorima i na otvorenom gdje se ne može držati razmak, ali maske su epidemiološka mjera koju smo imali i prije cijepljenje i COVID potvrda i one u jednom mjeri štite od širenja svih respiratornih infekcija pa tako i korone - poručio je Capak.

Dolazi do promjena kod određivanja izolacija djeci vrtićke dobi.

- Ta mjera nije predmet ove odluke nego je to pitanje regulacije HZJZ u dogovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. O tome razgovara i moguće je da će se kroz nekoliko idućih dana ukinuti mjera samoizolacije za vrtićku djecu - rekao je Capak.

- Otprilike tako, samo u školi imamo testiranje. A među vrtićkom djecom ne bi bilo testiranje, ne bismo znali ako je netko asimptomatski, ali ako je dijete bolesno ostaje kod kuće, a ako je zdravo ide normalno u vrtić - zaključio je Capak.