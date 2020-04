Capak objasnio kako će raditi kafići i frizeri: 'Zaštite će biti'

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je kako bi se ovog ljeta mogla odvijati vjenčanja, kako će raditi kafići i frizeri te kako će funkcionirati javni prijevoz.

- Kad smo imali dosta velik porast broja oboljelih zajedno smo donijeli ove stroge mjere, jedne od najstrožih u Europi - rekao je Capak u emisiji U mreži Prvog te dodao da sad, kad je Hrvatska spremna i za gore scenarije, može popuštati neke mjere.

Kafići

- Neće moći ljudi sjediti jedan do drugoga. Primjerice, ako je do sad bio stol za četiri čovjeka, za njime će sjediti jedan ili dvoje. Sve se mora dezinficirati kad odu gosti - rekao je Capak i dodao kako će to biti "novo normalno" što se tiče rada kafića.

Frizeri

- Morat će biti neke zaštitne mjere i za frizera i za klijenta. I uz strogu dezinfekciju svega što se koristi. Prvo čekamo da budemo sigurni da imamo povoljnu epidemiološku situaciju, a onda ćemo o popuštanju - ipak je napomenuo.

Javni prijevoz

Što je javnog prijevoza tiče, Capak kaže da će on biti uskoro pušten. No, ni ovdje neće nedostajati mjera.

- Maske ćemo preporučiti svima, pogotovo u javnom prijevozu - rekao je.

Osim brojnih uslužnih djelatnosti, tijekom epidemije korona virusa u Hrvatskoj, zabranjena su i okupljanja za više od petero ljudi. Obzirom na sve bolju epidemiološku sliku, mnogi se pitaju - što će biti s vjenčanjima?

Capak ponovno ističe:

- Morat će biti osigurane mjere socijalne distance. Neće moći 10 ljudi biti po stolu, to je nemoguće - odgovorio je na pitanje hoće li se moći održati vjenčanja u lipnju i srpnju.

'Nije drive-in ako stavite stol na cestu'

Capak je komentirao i goruću temu zatvaranja restorana koji imaju uslugu dostave hrane ili drive-in uslugu.

- Nije drive-in ako vi stavite stol na cestu i na njemu se predaje hrana. Treba biti posebno mjesto gdje se plaća i gdje se preuzima. To može biti na jednom stolu, on npr. može biti na prozoru, na vratima ili odmah ispred. Tu moraju biti dvije osobe ili jedna osoba koja mora svaki put dezinficirati ruke i ostalo. Napravili smo 11 točaka funkcioniranja svih restorana. Svi smo se usuglasili oko toga i svima će to biti distribuirano. Čim svi koji su zatvoreni ispune te uvjete, moći će raditi dalje - rekao je Capak.

Naposljetku, Capak je istaknuo kako je ukidanje propusnica prva mjera olakšavanja života građanima. Podsjetimo, od ponoći se ljudi mogu kretati po županijama bez propusnice, dok su Zagrebačka županija i Grad Zagreb odlučili omogućiti i nesmetan prolaz iz jedne u drugu.

- Iako mobilnost pogoduje širenju, ocijenili smo da to stvara problem i građanima i poljoprivrednicima pa smo dogovorili da damo mogućnost županijama da se kreće bez propusnica. Deset županija je to zatražilo. Na listi imamo još tri zahtjeva, to ćemo danas razmotriti - rekao je Capak. Što se Zagreba i Zagrebačke županije tiče, istaknuo je da to mogu dogovoriti i druge županije.