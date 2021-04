Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak poručio je da današnjem obraćanju Stožera kako će oni koji su preboljeli koronu primiti samo jednu dozu cjepiva, umjesto uobičajene dvije doze.

- Svi koji su preboljeli bolest dobit će jednu dozu cjepiva, to je službena odluka. Podaci o trajanju imuniteta nakon bolesti govore da je to 3-6 mjeseci, a mi smatramo da je taj imunitet u 6 mjeseci dovoljan - rekao je Capak.

Capak se osvrnuo i na cijepljenje AstraZenecom.

- Iskustvo Velike Britanije je da nakon 2. doze cjepiva Astra Zenece nisu zabilježene tromboembolije. Osoba nakon primanja prve doze cjepiva koja u međuvremenu oboli, u tom slučaju ona treba primiti drugu dozu cjepiva 3 do 6 mjeseci poslije preboljenja. Naša preporuka je da osobe koje su primile prvu dozu Astra Zenece prime i drugu dozu. Cijepimo 12 tjedana nakon druge doze. Pitali su nas može li se taj period skratiti ako netko putuje. Preporuka je proizvođača 8-12 tjedana a može i nešto ranije. Pitaju nas i o nuspojavama. Ja ovdje pročitam nuspojave koje su prijavljene HALMED-u, od 0,3 do 0,5 % . Dakle, svaki 200. ili 300. čovjek prijavu nuspojavu, a većina su ih blage: bol, temperatura nakon cjepiva.. To nije sve. Mnogi blage nuspojave osjete ali ih ne prijave. Zbog toga se ne treba zabrinjavati. Ta reakcija je dokaz da se u organizmu nešto dešava. To je normalno i događa se i kod većine drugih cjepiva - poručio je Capak.