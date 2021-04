U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Nacionalni stožer civilne zaštite održava se konferenciju za medije.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 2 007 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 14 507, rečeno je na početku. Među njima je 2 237 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 253 pacijenta. Preminula je 41 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 332 183 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 7 081 preminula, ukupno se oporavilo 310 595 osoba od toga 2 337 u posljednja 24 sata.

- Prosječna dob umrlih je 73 godine, najmlađa osoba ima 26 godina. Četiri osobe nisu imale komorbiditete, ostali su ih imali - kazala je Vera Katalinić Janković.

- Prije tjedan dana imali smo 2529 od 8783 testirana. Tjedan prije imali smo 2698 od 9233 testirana - usporedio je brojke Krunoslav Capak. Objavio je kako je incidencija najniža u Istarskoj, a najviša u Primorsko-goranskoj županiji. Višu incidenciju od Hrvatske imaju Švedska i Cipar.

- Na jučerašnji dan smo u Hrvatskoj potrošili više 46.000 doza cjepiva i to je rekord do sad potrošenih doza cjepiva u jednom danu - rekao je.

- 90 posto dokazanih sojeva u Europi je britanski soj, a što se tiče brazilskog i južnoafričkog soja, nije zabilježen porast tih sojeva - kaže Alemka Markotić.

- Za sada je 7 država EU i Norveška identificirala oboljele od indijskog soja, a dobra je vijest da odobrena cjepiva u EU štite od ove varijante - kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić.

- Iako je situacija nešto povoljnija, to ne znači da se možemo opustiti i popuštati mjere. Stožer je do 15.5. produžio odluku koja se odnosi na okupljanja, rad trgovina, javni prijevoz i ograničenja prelaska granice RH. Izmjene su tu za osobe koje u RH dolaze iz EU ili schengenskog prostora, a ulazak im je omogućen na temelju brzog antigenskog testa, oni više neće morati ponoviti testiranje ako u Hrvatskoj ostaju duže od 10 dana. Hoće li ga raditi, ovisi o zemljama u koje se vraćaju - rekao je Davor Božinović.

- Osobama koje su preboljele covid, te su cijepljene jednom dozom cjepiva, imat će izuzeće od obaveze predočenja negativnog testa ili karantene. Stožer je donio i 6 regionalnih odluka za Grad Zagreb, Šibensko kninsku županiju produljena je važnost mjera koje su na snazi do 15.5. Za Zadarsku i Brodsko-posavsku također, ali do 9.5. za Zadarsku a do 16.5. za Brodsko posavsku. Imamo i ublažavanje mjera u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zabrana prodaje alkohola će biti od 22 do 6, a ne od 20 do 6 kao do sada. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata će se moći odrediti u trajanju od 6 do 22 a ne do 20 sati. Nema više ograničenja za škole stranih jezika. U dolini Neretve se stavljaju izvan snage odluke za Metković, Ploče i Opuzen. Primjenjuju se samo mjere uvedene na nacionalnim odlukama - rekao je Božinović.