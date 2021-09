Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera civilne zaštite Krunoslav Capak rekao je u utorak kako je vrlo realno da će se valjanost covid potvrda produljiti na dulje od dosadašnjih devet mjeseci.

- Za sada nemamo studija koje pokazuju da bi s devet mjeseci trebali stati, da bi to bio nekakav 'end point' nakon čega bi trebala biti treća doza - izjavio je Capak za Novu TV.

Napomenuo je da se Europska agencija za lijekove (EMA) još uvijek nije očitovala o trećoj dozi koju je aplicirao Pfizer, da EU generalno konzervativno gleda na treću dozu, tako da u domaćem zdravstvu imaju sve pripremljeno da, ako se pokaže da bi to bilo korisno za pacijente, za ljude koji su se cijepili prije više od osam mjeseci, pokrenu treću dozu.

Capak je rekao da su napravili dokument koji je preliminarni provedbeni dokument s prioritetima za cijepljenje trećom dozom, ali čekaju da vide što će EU agencija za lijekove reći o trećoj dozi koju je aplicirao Pfizer, a to će onda biti samo za Pfizer.

Odluka o trećoj dozi cjepiva nakon evaluacije EMA-e

Odluka o tome kada bi se krenulo s trećom dozom, ustvrdio je, donijet će se nakon što se vidi evaluacija EMA-e.

- U svakom slučaju, vjerojatno će se krenuti makar za imunokompromitirane i one za koje se zna da ne mogu razviti adekvatan imunološki odgovor, za imunokompromitirane i starije osobe, a ovo ostalo ćemo odlučiti nakon što vidimo evaluaciju - istaknuo je Capak.

Dodao je da su još u lipnju započeli razgovore o proširenoj uporabi covid potvrda, primjerice u sustavu socijalne skrbi, no još definitivno ne znaju kada će se i hoće li se uvesti.

- Zdravstvo i ministar Beroš su odlučili da idemo s tim prvim korakom da za sve zdravstvene djelatnike bude obvezna covid potvrda. Kuda će to ići, to je teško predvidjeti - istaknuo je.

Objasnio je i da će sasvim sigurno jedno vrijeme testovi zdravstvenim djelatnicima biti besplatni za one koji se žele testirati, a nisu se cijepili, no to će se morati ukinuti i morat će sami plaćati testiranje.

Vjerojatno će to biti period od mjesec dana koliko bi, napomenuo je Capak, trajala svojevrsna prilagodba - prvo da ljudi shvate da se oni koji nemaju covid potvrdu trebaju dva puta tjedno testirati da bi mogli dolaziti na posao i, drugo, da im se da vremena da apliciraju dvije doze da bi mogli dobit potvrdu. i sami testiranje.