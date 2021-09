Broj novozaraženih je danas najveći u ovom tjednu, a na novoj karti ECDC-a u crveno je otišla cijela Slavonija, dok je Dalmacija ostala narančasta. Na današnjoj presici Stožera najviše se govorilo o cijepljenju trećom dozom.

POGLEDAJTE VIDEO Presica Stožera

Krunoslav Capak uvodno je govorio o trenutnom stanju i istraživanju o trećoj dozi iz Izraela.

- Incidencija nam je 184,2. Hrvatska je 13. u Europi na ljestvici incidencije na 100.000 stanovnika. Na 20. smo mjestu po smrtnosti. Na razini Europe se govori o potrebi uvođenja treće doze nakon potpunog cijepljenja, a jedan od doprinosa našem znanju po tom pitanju je izraelska studija koja je završena prije nekoliko dana. Kod njih je četvrti val jako buknuo, a jedna su od najcijepljenijih nacija u svijetu. Oni su dosta rano krenuli s tim, pa su imali priliku pratiti razinu antitijela po dobnim skupinama. Razina antitijela je dosta padala, pa su krenuli s trećom dozom i prva su zemlja koja je to uvela. Dosad su cijepili više od dva milijuna ljudi s trećom dozom. Nakon treće doze, već nakon dva do tri tjedna razina antitijela vrlo brzo raste i zaštita od oboljevanja od covida smanjuje se za 11 puta - rekao je Capak i dodao da nema straha od nuspojava nakon treće doze.

Capak je rekao da je ECDC objavio da upotreba treće doze nije upitna, do nje će doći, samo je pitanje kad. Osam zemalja je uvelo treću dozu, pod različitim uvjetima. Njemačka je najavila primjenu treće doze, početak bi trebao biti sredinom rujna, rekao je Capak.

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' u Zagrebu, objavila je rezultate istraživanja kojim se pratila razina antitijela u krvi cijepljenih djelatnika u toj bolnici.

- Podijelili smo naše ispitanike u različite skupine, oni koji nisu preboljeli i oni koji su bili u samoizolaciji, one koji su preboljeli COVID prije cijepljenja, poslije cijepljenja i između cijepljenja - rekla je.

- Nakon druge doze cjepiva, kada je kod zaposlenika zabilježen značajan porast antitijela, prati se značajan pad titra tri do šest mjeseci nakon druge doze cjepiva i to je ono što je pokazala i izraelska studija. Razina antitijela nakon druge doze samo je neznatna u odnosu na razinu antitijela i titra nakon prve. Djelatnici koji su preboljeli COVID su imali imaju pad titra kao i cijepljeni nakon druge doze - objasnila je Markotić.

Vili Beroš govorio je o trenutnoj situaciji.

- Brojevi nam rastu, i zaraženih i umrlih. Postoji predikcija da će tako biti još neko vrijeme, ne samo radi sezone koja je dovela veliki broj ljudi u Hrvatsku, već i delta soja. Dio problema je što se dio ljudi nije cijepio i među hospitaliziranima i onima na respiratoru najviše je upravo necijepljenih. Delta soj je dominantan kod nas, a pojavila se i nova 'mu' varijanta i WHO na nju upozorava. Zasad neće postati dominantnija od delte, ali treba na nju paziti - kaže Beroš.

Poslao je i poruku antivakserima.

- Poslat ću poruku antivakserima. Prepoznajem i dozvoljavam njihovu odluku, to je u redu. Ali utjecati na druge i negirati više nego evidentne činjenice, to nije dobro. Negiranje učinkovitosti cijepljenja i mjera nije kažnjavanje znanosti i Stožera, to je kažnjavanje nas samih i naših bližnjih. Molim sve da doprinesemo kolektivnoj zaštiti - rekao je Beroš.

Capak je potom dodao da Hrvatska sigurno kreće s trećom dozom, a prvi koji će je dobiti su imunokompromitirani građani. Nije rekao datum, ali je istaknuo da će to biti vrlo brzo.

Zašto je Slavonija otišla u crveno?

- Po EU pravilima postoje za boje na karti dva kriterija, to je udio pozitivnih u ukupno testiranjima i incidencija. Tamo je broj testiranja veći od četiri posto i kod njih čim je incidencija prešla 75 oni postaju crveni. Udio pozitivnih u ukupno testiranjima je manji od četiri i oni mogu imati incidenciju do 200 - rekao je Capak.

Kada je o riječ o broju hospitalizirane djece, kojih sad ima više nego u prethodnom valu, Markotić je kazala da se djecu hospitalizira kada imaju povišenu temperaturu i eventualno upalu pluća, kao i kad postoji mogućnost da se stvori multiorganski upalni sindrom. Na odluku o hospitalizaciji utječe i djetetovo zdravstveno stanje općenito, kao i činjenica kakvu skrb može dobiti doma, rekla je Markotić.