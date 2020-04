Capak: Situacija u Splitu nije eskalirala, to je sve normalno

Hrvatska svaki dan ima više desetaka novih zaraženih korona virusom, a broj slučajeva doživio je i nagliji porast u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ne smatra da je to problem:

- Ja ne bih rekao da je situacija u Splitsko-dalmatinskoj eskalirala. Imali su u jednom danu puno novoboljelih, ali to je velika županija s puno stanovnika, tako da je to sve normalno, nije to eskalacija. Nemam nikakvih saznanja da se tamo išta kršilo u radu zdravstvenih djelatnika. Imamo taj slučaj iz Solina gdje je virus prenesen za zdravstvene djelatnike i mi ne znamo kako je virus došao u Solin, no nekad se ta mreža sklopi kasnije kad otkrijemo nekog novozaraženog - otkrio je Capak za Dnevnik Nove TV pa kratko zaključio:

- Ono što je bitno je da epidemiolozi rade svoj posao.

Pacijenti na respiratoru u dobrom stanju

Više desetaka zaraženih nalazi se na respiratoru, a Capak nije htio komentirati njihove šanse za potpuni oporavak, no ipak, otkrio je kako je stanje dosta dobro:

- Ja ne znam to, to je pitanje za kliničare, ali većina ljudi na respiratoru nije u teškom stanju. U dobrom su stanju koliko je to već moguće. Taj boravak kod onih koji su na respiratoru traje puno duže.

Otkrio je i kako je u kontaktu sa zdravstvenim djelatnicima u susjednim državama poput Crne Gore, Bosne i Hercegovine, pa čak i Italije:

- Razgovarao sam u nekoliko navrata s epidemiolozima iz BiH, razgovarao sam s kolegom u Crnoj Gori, razgovarao sam i s direktorom Instituta u Italiji. Od Talijana sam tražio ocjenu situacije, a s BiH i Crnom Gorom smo se konzultirali u samom početku.

Dotakao se i mogućnosti da nalaz pozitivnog čovjeka prikaže negativnim, ili obrnuto:

- Još ne znam za situaciju da je nekome izdan pogrešan nalaz.

Na pitanje cilja li virus više pušače ili pak neku drugu skupinu ljudi:

- Radili smo osnovne deskriptivne epidemiološke prikaze (spol, dob i sl.). Nismo radili detaljnije analize, no ima već oko milijun oboljelih u svijetu, budite sigurni da epidemiolozi to već analiziraju. Svi smo osjetljivi na ovaj virus, nema tu bitnih razlika.