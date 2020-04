'Vrhunac epidemije? Nadam se da će biti za nekih tri tjedna'

Hrvatska je u petak imala 68 novih slučajeva zaraze korona virusom te smo stigli na ukupno 1079 slučajeva zaraze. Trenutačno stanje prokomentirala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić za RTL. Najbitnija je brza organizacija u područjima u koja je virus tek ušao:

- Bitno je da ova područja na kojima se javljaju novi slučajevi da se oni dobro organiziraju, u što ja vjerujem, i da drže porast oboljelih u normali. Virus se proširio na jug, jug je uvijek bio avangarda u svemu. Sportu, kulturi... Pa smo sigurni da će biti i u obrani od korona virusa! - rekla je.

Moguć vrhunac epidemija za tri tjedna

Markotić je dala i svoju procjenu oko toga kada bismo mogli očekivati vrhunac epidemije u Hrvatskoj:

- Očekujemo da u ovim regijama gdje virus nije u većem broju, ako bi se to sve dobro držalo pod kontrolom još tri tjedna, onda bi sve moglo možda početi čak i padati, ili dosegnuti taj nekakav plato. Mjere su se zasad pokazale dobre. Ne možemo reći da je to sigurno, taj pad, ali nadam se da bi to moglo ići u tom smjeru ako budemo održavali ovakve mjere.

Počelo se pričati i o otvaranju tržnica. Ipak, Markotić se ne želi petljati u to što je potrebno da se tržnice otvore, to ipak prepušta epidemiolozima:

- Ja nisam epidemiolog pa ne mogu reći što je potrebno za otvaranje tržnica, no kad dođemo do pada broja zaraženih možemo pričati o ukidanju nekih mjera.

Hrvatska druga na svijetu

Hrvatska je druga na svijetu iza Japana po učinkovitosti borbe s korona virusom, a Markotić je otkrila zašto je Hrvatska toliko dobra:

- Ne bih komentirala je li netko drugi radi loše. Ono što je dobro za nas, s tim drugim mjestom iza Japana smo jako zadovoljni. Mi smo među prvima uveli testiranja. Čak 27 dana smo testirali, a da nismo imali nijednog oboljelog. Odmah smo uočili prve slučajeve zaraze. Imali smo i sreće da virus nije odmah ušao kroz zdravstvene institucije. Postepeno i razumno smo uvodili mjere, tako da ih ljudi mogu prihvatiti. Ne nasilno. Mislim da je taj pristup racionalnog uvođenja mjera uz pristup našeg stanovništva zaslužan.

Ono što je također jako bitno u borbi s koronom je to da Hrvatska izvrsno prati kojim putevima se širi virus. Gotovo je za sve slučajeve utvrđeno odakle su se zarazili:

- Oko tisuću i nešto ljudi je zaraženo, ja osobno više ni ne znam, ali više puta komentiram s kolegom Capakom, za većinu slučajeva znamo da su kontakti i to je dio uspjeha, možda tek dvoje ili troje ljudi ne zna kako su se razboljeli.

Za kraj, Markotić je svjesna kako se i na može zaraziti zbog prirode svog posla koji je često dovodi u kontakt s brojnim ljudima poput novinara:

- Razumno je da znam da se i ja mogu zaraziti, no naš i vaš posao je da pomognemo drugima. Fali mi rad s pacijentima. I vi novinari radite odličan posao, utjecaj medija je jedan od razloga zašto smo ovako dobri, vrlo ste profesionalno i odlično prenosite informacije stanovništvu.