Capak: Teško je pohvatati sve kontakte masovnih okupljanja, ali epidemiolozi su uporni ljudi

Ne bih rekao da testiramo premalo. Naprosto je nemoguće pohvatati sve. Vi bi trebali čitavu populaciju testirati. To se mijenja, to je dinamična situacija, kaže Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a

<p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, <strong>Krunoslav Capak</strong>, veli kako ljudi nisu uvijek spremni otkriti sve kontakte tj. one s kojima su bili u doticaju tijekom masovnih okupljanja, ne vidi previše smisla u nošenju maski na otvorenome i ne misli da Hrvatska premalo testira svoje građane na korona virus.</p><p><strong>VIDEO: Izbjegavajte vjenčanja, a posebno 'vlakiće'</strong></p><p>- Epidemiolozima najveće probleme stvaraju masovna okupljanja građana gdje je onda teško pohvatati sve kontakte. Događa se da ljudi ne žele dati sve svoje kontakte, ali epidemiolozi su u tome uporni. I uvijek se na kraju dozna tko je bio u kontaktu, a tko nije - objašnjava Capak za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ravnatelj-hzjz-krunoslav-capak-oo-najnovijim-mjerama-13-07-2020---612925.html">dnevnik</a> Nove TV.</p><p>- Ne bih rekao da testiramo premalo. Serološki testovi pokazuju da je puno više ljudi, i to 25 puta više, došlo u kontakt s korona virusom, ali to nije samo kod nas. Kod nekih je to i više nego što je kod nas. Naprosto je nemoguće pohvatati sve. Vi bi trebali čitavu populaciju testirati. To se mijenja, to je dinamična situacija.</p><p>Na početku korona-krize postojao je stav kako maske nisu bap potrebne svima, a sada su: obvezne.</p><p>- Na otvorenom to nema puno smisla, osim ako nema više ljudi u blizini, puno je opasniji zatvoreni prostor U međuvremenu smo puno toga komunicirali, kako su išla nova saznanja o tome tako smo mi i komunicirali. Sada smo donijeli nove mjere. Maske su obavezne u trgovinama, moraju ih nositi konobari i kuhari, odnosno oni koji rade u ugostiteljskim objektima - istaknuo je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.</p>