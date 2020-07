Capak: Epidemiolozi na izmaku snaga, razgovaramo o mjerama

Krunoslav Capak poručio je kako epidemiolozi ne mogu još drugo izdržati te da pokušavaju način da olakšaju posao. Apelirao je na sve da se i dalje pridržavaju svih propisanih mjera i preporuka

<p><strong>Krunoslav Capak,</strong> ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao je kako porast oboljelih u Hrvatskoj nije eksponencijalni rast te da bi eksponencijalni rast značio puno veći broj zaraženih svaki dan. </p><p>- Zabrinuti smo zbog brojka. Apeliramo na građane da se pridržavaju svih mjera - poručio je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a525881/Capak-Ovo-su-velike-brojke-zabrinuti-smo-molimo-gradjane-da-se-drze-mjera.html" target="_blank">N1</a>. Dodao je kako virus cirkulira, ali da stvari nisu izmakle kontroli. Istaknuo je da se čuo s epidemiolozima te da stvari postaju sve teže, posebice kada se radi o pronalaženju kontakata zaraženih. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona virus u Hrvatskoj </strong></p><p>Na pitanje koliko još oni mogu podnijeti, Capak kaže: </p><p>- Vrlo kratko. Ovo traje već pet mjeseci. Sad smo već stvarno na izmaku snaga i razgovaramo o tome kako da olakšamo taj posao, ovo je postalo pretjerano naporno. </p><p>- Od ponedjeljka kreću nove mjere, ali to je za sada to. Razgovara se i o drugim opcijama koje postaju o postrožavanju, smanjenju broja koji se okupljaju - rekao je i dodao da u drugim zemljama broj na okupljanjima nije tako liberalan te dao primjer Slovenije u kojoj je maksimalan broj ljudi na okupljanju 50. Podsjetimo, od ponedjeljka će u Hrvatskoj taj broj biti 100. </p><p>Na pitanje zašto smo tako liberalni, Capak kaže da su se donijele nove mjere za okupljanje. Poručio je kako više nema izvora zaraza u noćnim klubovima. </p><p>- Razgovara se i o ograničenju rada klubova, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati - objasnio je. </p><p>Objasnio je i situaciju na granicama. </p><p>- To su pravila Europske unije. Epidemiološki mogu samo komentirati. Dakako da se hrvatski građani mogu zaraziti u trećim zemljama, ali i za njih vrijedi da svaki građani koji prelazi, bez obzira bio građanin EU, kao Hrvati, ili bilo koje druge zemlje, na granici dobiva upute kako se u Hrvatskoj treba ponašati idućih 14 dana - objasnio je. </p><p>No, ističe da je to ipak stvar osobne odgovornosti. </p><p>- Imali smo na početku izvanrednu suradnju građana i nadamo se da će se ta suradnja vratiti i da će se situacija poboljšati - istaknuo je. Napomenuo je kako je bilo i stranaca koji su donosili infekciju u Hrvatsku. </p><p>- Odmah nakon što je ta situacija snimljena, donijeli te mjere, samo što su sada još pooštrene. I ranije nije bilo prelaska granice, osim za izuzetke. Nama se smanjio broj ulazaka iz Srbije i Bosne i Hercegovine za 80 i 70 posto. Ne može se zaustaviti život, ne može se zaustaviti promet - istaknuo je. </p><p>Poručio je kako se maske moraju zasad nositi u prostorima gdje je najveći rizik, a da razmišljaju da obavezu uvedu i u pošte i banke. </p><p>Na pitanje hoće li biti sankcija ako netko neće nositi maske, Capak je rekao da je protiv represije jer one izazivaju revolt, pogotovo ako nisu precizno izrađene. </p><p>- S ovom mjerom obuhvaćamo široko, a onda idemo u objašnjenja tko treba, a tko ne treba. Provest ćemo edukaciju o nošenju maski, one se prije epidemije nisu nosile, osim u zdravstvenom sustavu. Obzirom da imamo pandemiju i da neće ovaj virus nestati, građani moraju shvatiti da imaju koristi od nošenja maski - objasnio je. </p>