Capak zastupnicima koji skidaju maske: Ako ste bolesni, onda ste kapljice podijelili s drugima

Krunoslav Capak prokomentirao je trenutnu situaciju s vjenčanjima u Hrvatskoj te najavio moguće mjere zaštite. Uz to osvrnuo se na koncerte i ponašanje saborskih zastupnika

<p>Član Nacionalnog kriznog stožera <strong>Krunoslav Capak</strong> komentirao je trenutno najpopularniju temu, vjenčanja. </p><p>Stožer, kako kaže, stalno balansira hoće li popustiti i dopustiti određene aktivnosti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Capak protiv vlakića</strong></p><p>- Jasno je da se mladi moraju ženiti, ali možda ne bi trebali imati 300 ljudi na vjenčanju. Naravno, problem se javlja kada netko to želi - rekao je Capak za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/krunoslav-capak-o-svadbama---614093.html" target="_blank">Novu TV.</a> </p><p>Broj gostiju će se možda ograničiti, kaže. Pažljivo prate epidemiološku situaciju u zemlji no, odluka se neće donijeti i obznaniti preko noći. </p><p>- Najavit ćemo to, ako do toga dođe - dodaje. </p><p>Naime, Stožer mora naći dominantni izvor zaraze i spriječiti ga, pogotovo zato što su nas europske države počele stavljati na narančaste liste, komentirao je član Nacionalnog stožera. </p><p>Narančasta lista znači da državljani drugih zemalja, po povratku iz Hrvatske, moraju u samoizolaciju, a to naravno, nitko ne želi. </p><p>Capak ističe kako je situacija s turistima u Hrvatskoj jako dobra. </p><p>- Danas je među zaraženima jedan Švicarac u Istri. Ne znamo je li došao zaražen ili se tu zarazio - rekao je. </p><p>Od početka epidemije tek je 20-ak turista u Hrvatskoj bilo zaraženo, a od njih je 90 posto došlo zaraženo. </p><h2>Nove preporuke za koncerte</h2><p>- Najavljena preporuka usklađena je s Ministarstvom kulture i glazbenom industrijom. Ona vrijedi od danas. Snažno se preporučuje da su to sjedeća mjesta. Prodaja karata ide elektronski, nema plesnog podija već samo stajaći stolovi - objašnjava Capak. </p><p>Komentirao je i saborske zastupnike koji tijekom sjednice skidaju maske:</p><p>- Ja to ne bih preporučio. U zatvorenim prostorima, ako sastanak traje dugo, svi bi trebali nositi masku bez skidanja. Skidanje maske znači da ste u tom trenutku podijelili te zarazne kapljice, ako ste bolesni, sa svojim kolegama. </p>