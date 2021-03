Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš za RTL Vijesti rekla je kako smatra razumnim i razboritim prijedloge Primorsko-goranske, Splitske-dalmatinske i Šibensko-kninske županije da se maske na otvorenom nose kada se fizička distanca ne može održavati.

Smatra da su te odluke potaknute lošijom epidemiološkom situacijom nego onom kakva je trenutno u Zagrebu.

Na upit može li se takva odluka očekivati na nacionalnoj razini, Bubaš je rekla:

- Ako Stožer zaključi da postoji takva potreba, vjerojatno, zašto ne bi bilo moguće. To su razumni prijedlozi.

Po pitanju teretana ustvrdila je kako su one cijelo vrijeme predmet rasprave i kako je to djelatnost kod koje je u interesu onih koji je pohađaju da održavaju kondiciju, a uglavnom se radi o pojedinačnim treninzima. To nije slučaj za treninge u zatvorenim prostorima, a koji se novim mjerama zabranjuju, ali kako Bubaš kaže, moći će se trenirati vani.

Trenutnu situaciju s porastom broja zaraženih, kaže Bubaš, nema razloga da ne nazovemo trećim valom.

- Nepotrebno je davati imena, jednostavno je takva epidemiološka situacija pa bio to treći, četvrti val, ali takva je da je moramo shvatiti ozbiljno - rekla je Bubaš.

Podsjetila je kako u ovom vremenu trebamo biti fleksibilni pa smatra kako bi se i crkva mogla prilagoditi mjerama pa organizirati mise češće, a da kraće traju jer shvaća da vjernici "imaju potrebu za ove ključne blagdane biti u crkvi i prisustvovati obredima".