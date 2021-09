Od 1291 novooboljelog danas, svaki peti bio je učenik, zbog čega je u pripremi i novi protokol oko slanja učenika u samoizolaciju. Zamjenica šefa HZJZ Ivana Pavić Šimetin u razgovoru za RTL Danas rekla je kako su 7. rujna objavili upute prema kojima u samoizolaciju ne ide cijeli razredni odjel nego samo oni učenici koji su sigurno bili u bliskom kontaktu sa zaraženim. No praksa je pokazala da u izolaciji završi cijeli razred, ali, kaže, bolja je situacija nego lani. Zaraženih je 15 posto više, ali u samoizolaciji je manje đaka.

- Ne idu svi razredi uvijek u samoizolaciju, ali je na terenu to nekada teško procijeniti. Nekada nije potpuno jasno utvrditi koji jesu za samoizolaciju, a koji nisu. Stoga ćemo već vjerojatno sutra objaviti jedne još dodatne upute koje bi olakšale postupak utvrđivanja tko ide u samoizolaciju - rekla je.

- Zapravo se radi o preporukama koje odmah stupaju na snagu. Glavni kriterij će biti gdje je učenik sjedio u razredu u odnosu na pozitivnog učenika. Tako da bi u samoizolaciju išli oni koji su u polumjeru od dva metra od pozitivnog učenika. Kao i koji su bili u nekakvom organiziranom prijevozu, ali i taj prijevoz bi trebao trajati ne kraće od 15 minuta - pojašnjava Pavić Šimetin i dodaje da je u završnoj fazi i pripremi dokument o cijepljenju djece.

- To su zapravo najave koje smo govorili o tome da se sva djeca u dobi od 12 ili više godina mogu cijepiti, a posebno preporučamo cijepljenje djece s kroničnim bolestima ili koji žive s kroničnim bolesnicima u obitleji. Završni razredi srednjih škola i pkola koje imaju praksu u ustanovama gdje su u kontaktu s većim brojem ljudi - kaže.

Organizacija cijepljenja u školama ovisit će o Zavodu od županije do županije i dogovoru sa školama. Vrijeme u samoizolaciji će ostati za učenike isto kao i za ostale ljude, od početka ljeta.

- Porast zarženih smo očekivali, ali nas je u posljednja dva tjedna ovaj porast dosta iznenadio, ali smo se već navikli na to i moram priznati da zadnjih nekoliko dana nemamo ubrzanje u tom nekom porastu nego došlo je do stagnacije. Dnevno je to 200 do 300 učenika - izjavila je.