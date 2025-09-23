CARNET osmislio program: Uz pomoć umjetne inteligencije đaci pišu scenarije za kazalište

Dok se najviše govori o zdravstvenom i građanskom odgoju, u škole ove jeseni ulazi još jedan novi izborni predmet. Riječ je o programu "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene", koji je razvio CARNET te koji je lani eksperimentalno proveden u više škola. U prvoj godini provedbe uključilo se više od 400 nastavnika, od kojih su 243 aktivno provodila program, kažu u CARNET-u.

Riječ je o programu namijenjenom učenicima viših razreda osnovne kao izvannastavna aktivnost te 2. i 3. razreda srednje škole kao fakultativni predmet. Cilj ovoga kurikula širi je, ističu u CARNET-u, od tehničkog znanja jer učenicima žele omogućiti da razumiju kako umjetna inteligencija funkcionira, kako utječe na društvo i njih osobno te da mogu umjetnu inteligenciju koristiti kreativno, ali i odgovorno.

- Učenici igrom, istraživanjem i praktičnim zadacima stječu znanja i vještine i razvijaju odgovorno ponašanje u digitalnom okruženju. Kurikuli se bave i etičkim aspektima korištenja umjetne inteligencije, kibernetičkom sigurnosti i poticanjem kritičkog razmišljanja - navode.

Na nastavi su se najviše provodile praktične vježbe i projektni zadaci te aktivnosti koje su kod učenika poticale kritičko promišljanje poput diskusija i debata. Nastavnici koji su nastavu provodili lani, na nedavnoj CARNET-ovoj konferenciji CUC 2025 u Rovinju pokazali su konkretne primjere iz učionica.

- Učenici su razvijali vlastite virtualne pomoćnike, trenirali modele strojnog učenja, izrađivali kazališne scenarije i analizirali podatke o obnovljivim izvorima energije. Umjetna inteligencija koristila se i kao alat inkluzije za personalizirane sadržaje i podršku učenicima s teškoćama. Posebnu pozornost privukli su projekti povezani s ekologijom i očuvanjem okoliša - kažu CARNET-ovci.

Na naše pitanje treba li djecu već u nižim razredima educirati o korištenju umjetne inteligencije odgovaraju kako CARNET ne potiče intenzivnu uporabu digitalne tehnologije, posebice izloženost ekranu u prva četiri razreda, jer djeca u toj dobi prvenstveno trebaju razvijati temeljne vještine - čitanje, pisanje, koncentraciju i suradnju.

- Informatika već pokriva osnovne digitalne pojmove i sigurnost, što je dovoljno u toj dobi. Uvođenje umjetne inteligencije od prvog razreda nije nužno, a može biti i štetno jer preusmjerava fokus s temeljnih kompetencija. AI je primjerenije uvoditi postupno od viših razreda osnovne škole, kada djeca već imaju stabilnije kognitivne i socijalne vještine. U nižim razredima dovoljno je poticati kritičko razmišljanje, osnovno razumijevanje podataka i privatnosti, bez osobnih ekrana i bez preranog opterećivanja složenim tehnologijama - zaključuju.