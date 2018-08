'Časne sestre su nas tukle, tjerale da jedemo bljuvotinu...'

U okviru širenja policijske istrage zlostavljanja u sirotištu Smyllum Park u Velikoj Britaniji, policija je privela još četvero ljudi, među kojima su i časne sestre. Preciznije, prema najnovijim informacijama, uhićene su još četiri od kojih su neke časne sestre u dobi od 71 do 93 godine.

Zbog zlostavljanja koja su se u pedesetim godinama odvijala u škotskom sirotištu, policija je do sada uhitila i optužila ukupno 12 ljudi, jedanaest žena i jednog muškaraca, starih između 62 i 85 godina.

