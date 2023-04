'Časni sude, nisam kriv!': Trump je za vrijeme čitanja optužnice imao ozbiljan i snužden izraz

Bivši predsjednik Donald Trump izjasnio se nevinim po 34 točke na sudu na Manhattanu nakon što su mu pročitali optužnicu.

Povijesno pojavljivanje bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa pred sudom u New Yorku izazvalo je ogromno zanimanje javnosti i medija. Ipak, kamerama i reporterima nije bio dozvoljen ulazak u samu sudnicu. Tek su petorica fotografa smjela biti pristuna na čitanju optužnice bivšem američkom predsjedniku.

Foto: ANDREW KELLY

Trump je za vrijeme čitanja optužnice bio okružen članovima svog tima. S lijeva na desno to su: Todd Blanche, bivši državni tužitelj koji će voditi slučaj, Susan Necheles, parničarka poznata po obrani šefa mafije Genovese Venera Mangana, Joe Tacopina, poznati odvjetnik, najavio je žestoku borbu za pobjedu te Boris Epshteyn, prošle godine su mu zaplijenili mobitel u istrazi oko pokušaja poricanja izbornih rezultata.

Foto: ANDREW KELLY

Trump je tijekom boravka u sudnici imao ozbiljan i pomalo snužden izraz lica. Iako se očekivalo suprotno, medijima se nije obratio ni prije ni poslije sudskog procesa.

Trumpa optužuju da je platio porno zvijezdi Stormy Daniels da šuti o njihovoj navodnoj aferi. Tužitelj Manhattana, Alvin Bragg, istražuje isplatu od 130.000 dolara koju je Trumpov bivši odvjetnik Michael Cohen platio porno zvijezdi Stormy Daniels. To nije protuzakonito i Trump je priznao da je Cohenu nadoknadio uplatu. No, za novac koji je nadoknadio Cohenu u zapisniku piše kako se radi o pravnim troškovima. Tužitelji kažu da se to svodi na krivotvorenje poslovne dokumentacije Trumpa.

Foto: ANDREW KELLY

Čak i ako bude osuđen, vrlo je malo vjerojatno da bi bivši predsjednik mogao biti zakonski spriječen da se kandidira na budućim predsjedničkim izborima, a Trump je jasno dao do znanja da neće odustati od svoje kampanje za Bijelu kuću 2024. godine.

Sve o slučaju Trump možete detaljnije pratiti OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO

Najčitaniji članci