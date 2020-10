'Čavlima ću te zabiti na vrata': Gađao je lukom i strijelom jer mu više nije bila 'erotična'

'Kada se malo smirio, sjeo je pred mene. Drhtala sam. Tada mi je rekao 'ubit ću te i tvojeg oca'. Govorio mi je da će me čavlima zabiti na vrata i svijećom paliti po tijelu. Plakala sam', ispričala je žrtva

<p>Muškarac (50) s područja Podravine i Prigorja lukom i strijelom je gađao svoju tadašnju djevojku krajem travnja 2018. godine. U njenom je smjeru ispucao petnaestak strijela, a osam ih je pogodilo djevojku i ranilo je u bedra, nogu, glavu i ruke. Pošto je žrtva spustila glavu i stavila ruke da bi pokrila lice, strijele je nisu pogodile u vitalne dijelove glave. Kako se navodi u presudi suda, teške ozljede izostale su samo srećom, piše <a href="https://podravski.hr/horor-u-nasem-gradu-djevojku-gadao-lukom-i-strijelom-jer-mu-se-vise-nije-svidala/?fbclid=IwAR3UcWIJbfMFiq-Rvl-DXUDW7ZGGMRveUTliih4LrwwmzXQPIxAPmNudZeI" target="_blank">Podravski</a>.</p><p>Između ostalog, prijetio joj je i kuhinjskim nožem koji joj je prislonio uz ruku, a kada je pokušala pobjeći, zaključao je vrata sobe u kojoj se nalazila i bacio ključeve kako ih ne bi pronašla. Preklinjala ga je da ju pusti, no on je to odbio učiniti. Vrata je držao zaključana, a žena je tako zatočena u sobi provela sat i pol. Jecala je, plakala i zapomagala da je pusti kući.</p><p>Muškarac (50) je zbog tog zlostavljanja osuđen na godinu i 10 mjeseci bezuvjetnog zatvora, a na sudu mu je izrečena i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu i lijekovima. Tu će mjeru provoditi zatvorski sustav, trajat će do prestanka zatvorske kazne, a najdulje tri godine. Sud je nasilniku oduzeo dva luka s dvije strijele, dva noža i plahtu s rozim uzorcima, a mora platiti 7500 kuna troškova suda i kaznenog postupka.</p><h2>'Ona je mene ubola nožem u nogu'</h2><p>Nasilnik je u svojoj obrani rekao da je dok su bili u vezi ona više njega ozlijedila nego on nju.</p><p>- Ubola me nožem u nogu i iščupala kosu za periku. Gađao sam je nakon toga strijelama, a luk koji koristim inače probija vrata na 15 metara. Luk sam koristio tako da je ne ozlijedim jako. Gađao sam je s metra i pol udaljenosti i ciljano u pojedine dijelove tijela, tek toliko da je uplašim. Pred njom sam napeo luk do kraja, a zatim sam ga napeo samo malo prilikom odapinjanja strelice. Nož koji spominje bio je tupi vrtni nož koji ne može nikoga ozlijediti - kazao je na sudu.</p><p>Dodao je kako njegova sada bivša djevojka u torbi nosi veliki lovački nož za koji joj je rekao da ga ne nosi. Kako bi je odvratio od nošenja noža, uzeo joj ga je i sam se posjekao po ruci.</p><p>- Nisam je uspio odvratiti od nošenja noža. Tim me nožem kasnije piknula u nogu. Kad sam odapinjao strelice prema njoj, bila je sklupčana na kauču, skupljenih nogu i ruke je držala preko lica. Nije točno da je pokušala pobjeći, zato što je bila u donjem rublju. Kad sam je gađao strelicama, nisam primijetio da ima krvi na njoj. Osim toga, nisam bio fizički nasilan prema njoj. Samo sam je potjerao u krevet da se smiri - ispričao je na sudu okrivljenik za kojeg je sudski psihijatrijski vještak utvrdio kako mu je kao posljedica dugogodišnje ovisnosti o alkoholu i drugim psihoaktivnim tvarima utvrđen poremećaj ličnosti s disocijalnim i emocionalno nestabilnim poremećajem uz organske promjene mozga.</p><p>- U trenutku počinjenja kaznenih djela počinitelj je bio bitno smanjeno ubrojiv, a kako je to učinio pod djelovanjem ovisnosti, postoji opasnost da u budućnosti počini i teže kazneno djelo - kazao je psihijatar.</p><p>Djevojka je ispričala svoju stranu priče, kako je taj dan došla k njemu te su popili malo vina.</p><p>- Počeo mi prigovarati, stalno mi govorio o bivšim djevojkama. Rekla sam mu da prestane, a on me počeo tući rukama i šakama po tijelu i glavi, a nakon toga uzeo je luk i strijele kojima me počeo gađati. Imao je divljački pogled i rekao je da će me ubiti i pogoditi u oko. Pokrila sam glavu rukama, a on me jednom strijelom pogodio u glavu, s tri strijele u noge, a s dvije u ruke. Plakala sam i vadila strijele iz tijela, a ušle su unutra dva do tri centimetra. Krvarila sam. Zatim mi je pod grlo i na zapešće prislanjao tupi nož i rekao: 'Mogu te ubiti odmah da se ne mučiš ili te mogu ubijati polako'. Sve to trajalo je oko sat vremena - kazala je.</p><p>- Kada se malo smirio, sjeo je pred mene. Drhtala sam. Tada mi je rekao 'ubit ću te i tvojeg oca'. Govorio mi je da će me čavlima zabiti na vrata i svijećom paliti po tijelu. Plakala sam, a on mi je govorio da više nisam erotična, da se pored mene osjeća kao s dečkom. Rekla sam mu da si nađe drugu, a on mi je rekao da ne može jer voli samo mene - dodala je žrtva.</p>