Predator mjesecima zlostavljao curicu s posebnim potrebama

Zbog višemjesečnog seksualnog iživljavanja nad curicom s posebnim potrebama mlađom od 15 godina, muškarac (61) nepravomoćno je osuđen na 4,5 godina zatvora.

On je povremeno vozio djecu s posebnim potrebama do osnovne škole u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te ih potom razvozio kućama (njegovo ime, školu i mjesto ne navodimo kako bismo zaštitili identitet žrtve). Tako se u razdoblju od 15. listopada 2017. godine do 28. veljače 2018. godine pobrinuo da djevojčica (14), kad je djecu razvozio kućama, ostane sama s njim.

Kako bi stekao njezino povjerenje, vodio ju je po trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima, gdje joj je kupovao ćevape i sladoled. Malo po malo počeo ju je milovati po kosi i tijelu, da bi postupno prešao na grudi te potom i na intimne djelove tijela. Dirao ju je gdje je stigao. Također je od nje zatražio da i ona njega dira i zadovolji ga.

Kad je to djevojčica s blagom mentalnom retardacijom odbila, pokušao je s drugom taktikom doći do cilja. Na svojemu mobitelu joj je prikazao pornofilm “kako bi znala što treba raditi”.

Učiteljica sve otkrila

Tko zna dokle bi išao s perverzijama da djevojčica, kad joj je najavio spolni odnos, nije skupila hrabrosti i sve ispričala učiteljici. Nju je već djevojčičina pomajka obavijestila da u posljednje vrijeme kasni kad se vraća doma i da je kod nje našla mobitel koji joj je dao vozač. Učiteljica je odmah reagirala, razgovarala je s djevojčicom koja joj se, nasreću, povjerila. Učiteljica je potom obavijestila sve koje je trebalo pa je perfidni seksualni predator 22. ožujka 2018. godine završio u istražnom zatvoru.

Vozač je optužen za tri kaznena djela - spolnu zloporabu djeteta mlađeg od 15 godina, za što je po zakonu propisana kazna od tri do 15 godina, bludne radnje, za što je kazna od jedne do osam godina, i upoznavanje djece s pornografijom, što se kažnjava do tri godine zatvora.

Žrtva je s nelagodom, no u detalje opisala kakvom se taktikom služio perfidni seksualni predator, što je, s drugim dokazima, dovelo do toga da je sudsko vijeće s nedvojbenom sigurnošću zaključilo da je optuženi kriv.

Za gadarije koje je počino, a što je po kaznenom zakonu radnja izjednačena sa spolnim odnošajem, nepravomoćno je osuđen na tri godine zatvora.

Za bludne radnje dobio je godinu i pol dana zatvora, a za upoznavanje djeteta s pornografijom još tri mjeseca.

Kako je jedinstvena kazna zatvora uvijek manja od zbroja pojedinačnih, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno ga je osudila na 4,5 godina zatvora.

Ne smije prilaziti djeci

Sudsko vijeće je olakotnim cijenilo njegovu raniju neosuđivanost i to što je teško bolestan te se liječi kemoterapijom. Otegotnih nije bilo jer su već sadržane, pojasnila je sutkinja, u kvalifikaciji kaznenih djela.

Naime, vozač je proglašen krivim i osuđen i zbog toga što je nedjela nad djetetom mlađim od 15 godina počinio “uz primjenu sile ili prijetnje, obmane, prijevare ili zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti djeteta o njemu”.

U kaznu mu se uračunava vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, od 22. ožujka do 25. listopada 2018. godine.

Vozaču, koji se nije pojavio na objavi nepravomoćne presude, sudsko vijeće izreklo je zabranu približavanja školama, vrtićima i ustanovama gdje se skupljaju djeca. Ne smije im se približiti na manje od 100 metara. Također, više ne smije prevoziti djecu niti prilaziti, kontaktirati ili uznemiravati žrtvu. Prekrši li izrečene mu mjere opreza, završit će u istražnom zatvoru. Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju se osuđenik, kad je dobije napismeno može žaliti Vrhovnom sudu.