Čedo Prodanović o Sanaderu: 'Mogao bi na slobodu kroz dvije godine, to je stvar procjene'

Odvjetnik Ive Sanadera, Čedo Prodanović, komentirao je u emisiji RTL Direkt brojne presude i poništavanja presuda te hrvatsko pravosuđe.

Na pitanje slaže li se s da je pravosuđe noćna mora, Prodanović je rekao kako previše toga u društvu "ne štima". Što se tiče oslobađajuće presude Ivi Sanaderu u Aferi Hypo, poručio je da nije nezadovoljan, ali da je to jedan postupak koji je završio kako je, po njemu, i trebao biti.

- Sad je sud u trećem navratu prihvatio stav Ustavnog suda s početka da nema kaznenog djela ratnog profiterstva. Moram još i dodati, postoje ironični komentari da nije dovoljno uzeo da bi bio ratni profiter. Nije se utvrđivalo, a kamoli utvrdilo da je Ivo Sanader uzeo bilo kakav novac u ovom postupku. Nego je sud eliminirao taj dio dokazivanja jer nema osnovnih pretpostavki da se sudi, jer je zastara, ako nije ratno profiterstvo. Kako se utvrdilo da nema elemenata ratnog profiterstva, nije se dalje išlo u dokazivanje - objasnio je.

Na pitanje nije li ironično da nitko u Hrvatskoj nije osuđen za ratno profiterstvo, Prodanović je rekao da je "konkurencija bila velika", pogotovo iza prvih ratnih događaja.

- Sjetite se Tuđmanove doktrine o 200 elitnih porodica koje nisu postale elitne i nositelji razvoja Hrvatske na temelju osobnih dohodaka koji su dobivale. Očito da u jednom času nije postojala politička volja da se goni ratne profitere, a u ovom konkretnom je postojala. Odnosno, to je bio jedini modus da se premosti problem zastare - objasnio je.

Poručio je da je Sanader zadovoljan presudom.

- To je jedna Pirova pobjeda jer s drugim predmetima nismo baš zadovoljni - rekao je. Što se tiče izlaska Sanadera na slobodu, odvjetnik kaže kako je to stvar procjene i tumačenja propisa.

- Po stavu obrane po zakonu iz '97. njegove kazne u zbroju ne bi trebale prijeći 15 godina. S obzirom na to da je u zatvoru 8 godina i jedan mjesec, a zakonski uvjeti za traženje uvjetnog otpusta su pola kazne, već sad bi mogli tražiti uvjetni otpust, odnosno ne možemo jer nije dovršen zadnji predmet. To je nerealno, ali postoje europski standardi da se nakon dvije trećine, gotovo po nekom automatizmu usvaja zahtjev za uvjetni otpust. Prema tome, kroz dvije godine bi mogao izaći ako će naš pravni stav i stav suda biti jednaki - rekao je.

Što se tiče slučaja Ivice Todorića, Prodanović je rekao da tužiteljstvo nije dokazalo "de facto ništa".

- Od onog što su bile početne teze da je radio krive bilance da bi iz Agrokora, odnosno svojih tvrtki vadio novac. On je imao pravo na taj novac, nije ga vadio. Osim toga su napravili manevar s vještačenjem koji je bio amaterski pokušaj zamagljivanja. zato im se optužnica vratila - objasnio je.

Komentirao je i arbitraže te tvrdnje o Robertu Ježiću:

- To je pitanje kome vjerovati. Vlastitoj pameti ili tome što je sud zaključio. Postoje dvije arbitraže i dva suda u Švicarskoj. Sva četiri da gospodin Sanader, u predmetu INA-MOL, nije imao pošteno suđenje i da je imao pristranog suca. To su rekli pravnici koje se bira na svjetskom nivou, najveći pravnici iz domene arbitražnog prava, ali ne može se njima oduzeti kompetencija zato što se ne bave kaznenim pravom - objasnio je.

- Sumrak je države ako se u pravosuđu pojavljuju korumpirani suci - kazao je Prodanović.

- Profesor Alan Uzelac radio je stručni rad, bio je predsjednik Europske komisije za efikasnost pravosuđa, postoji europski pravosudni semafor. Po tom istraživanju 80 posto građana vjeruje pravosuđu, a 80 posto građana Hrvatske ne vjeruje pravosuđu. To je ovako dosta dramatičan podatak. Možemo, naravno reći, to nije na temelju dojma. Naši građani se ne bave fenomenologijom pravosuđa iz dokolice nego na bazi osobnih iskustava, a ona su loša - kazao je Prodanović pa dodao da je "sumrak države ako se u pravosuđu pojavljuju korumpirani suci čija je zadnja zadaća da su brana korupciji. To je poraz pravne države i društva"

Najčitaniji članci