Čega smo se spremni odreći u kriznoj godini? Manje ćemo trošiti na hranu, ali i na izlaske

Čega su se Hrvati već odrekli i što će reducirati od jeseni? Tko ide na more, na što će trošiti te koji su razlozi zašto netko ne odluči ići na more donosi drugi dio istraživanja koje je proveo Dnevnik Nove TV.

KOLIKO SMO SMANJILI KUPNJU?

Jeste li zbog inflacije smanjili kupnju? Da, ali malo, kaže gotovo 45 posto ispitanika, no 24 posto njih puno je smanjilo kupovanje, a ništa nije napravilo 31 posto ispitanika.

Puno su kupnju smanjile žene te na sjeveru Hrvatske. Malo manje troše mladi birači, učenici i studenti te oni iz Dalmacije. Trošit će kao i prije muškarci, mlađi, te u Istri i na Kvarneru.

Već sada se manje troši na odjeću i obuću. Na to manje troši gotovo 59 posto ispitanika. Turistička putovanja i odmore će smanjiti gotovo 51 posto ispitanika, na izlaske će manje trošiti 50 posto ispitanika, energiju će smanjiti 46 posto ispitanika, kozmetičke tretmane manje će koristiti 45 posto ispitanika, na transport će manje trošiti 40 posto ispitanika, a njih 39 posto trošiti će manje na hranu.

Od jeseni nam slijedi dodatno smanjivanje obiteljskih proračuna. Da će se malo smanjiti obiteljski proračuni, misli 51 posto birača, da će im se puno smanjiti proračun, misli pak 21 posto birača, a da se neće ništa dogoditi, misli 23 posto birača. Ne zna 5 posto birača.

Mladi birači misle da će im se malo smanjiti proračun, tu su i visokoobrazovani te birači iz Dalmacije. Da će puno izgubiti, misle više žene, ispitanici s osnovnim obrazovanjem te građani sa sjevera Hrvatske.

A da se ništa neće dogoditi, misle malo više muškarci, visokoobrazovani te Slavonci.

NA ŠTO ĆEMO MANJE TROŠITI OD JESENI?

Na što će se na jesen manje trošiti? Prva na udaru su turistička putovanja, toga će se odreći gotovo 54 posto ispitanika. Tu je i manje izlazaka, što će reducirati 53 posto birača. Energiju će štedjeti 53 posto ispitanika. Na odjeći i obući počet će štedjeti 52 posto ispitanika. Svaki drugi birač će reducirati potrošnju na kozmetiku i usluge uljepšavanja. I tu je manje kupovanje IT i video usluga te gadgeta, toga će se odreći gotovo 47 posto ispitanika.

Na more nije otišlo 61 posto građana, a njih 38 posto je otišlo na ljetovanje. Jedan posto birača nije dalo odgovor. Oni koji idu na more jednako će trošiti kao i prije. Tako barem tvrdi 51 posto ispitanika. Više će trošiti 24 posto ispitanika, a manje 21 posto. Ne zna 4 posto ispitanika.

Zbog nedostatka novca na more ne ide 36 posto ispitanih. Zato što žive na moru pa im ne treba odmor kaže 24 posto ispitanika. Druge obveze ima njih 13 posto. Zbog visokih cijena koje ne žele plaćati na more ne ide 12 posto ispitanika. Na more ne voli ići 6 posto ispitanika, a 9 posto njih izjasnilo se da štede za druge stvari ili da je razlog neki drugi.

NAPOMENA

Istraživanje je provela agencija IPSOS telefonskom anketom na 600 ispitanika. Istraživanje je provedeno od 25. do 26. srpnja 2022. godine. Pogreška mjerenja je +/- 4%

