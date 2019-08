Čeh je vatrogascima na Braču dao helikopter: 'Tu je najbolje!'

I to ne zahvaljujući državnim strukturama, nego jednom - Čehu.

- Upoznali smo se prije tri godine, kad sam sa ženom prvi put boravio u Bolu. Od tada smo prijatelji, mogu to slobodno reći, sa svim ovim prekrasnim ljudima koji su nam pomagali kad god je nešto trebalo. Zato smo prošle godine skupa odlučili da bi bilo najbolje pomoći ovoj maloj zajednici tako da preko sezone osiguramo helikoptersku pomoć. Za sve hitne situacije u kojima možemo pomoći, od medicinskih do vatrogasnih - u nekoliko rečenica prepričao je Evžen N. svoje porive za ovakav dobrotvorni potez.

Inače riječ je o samozatajnom milijunašu koji je jedva pristao razgovarati s nama i fotografirati se. Poslovni čovjek je rodnu Češku najvećim dijelom godine zamijenio za Bol, a kako je prilično imućan, od ove sezone je DVD-u Bol i općini stavio na raspolaganje svoj helikopter vrijedan nekoliko stotina tisuća eura!

Kako je moj posao vezan na internet, a i moje žene također, pojašnjava nam Evžen na helidromu, shvatili smo kako nam je bolje živjeti u Bolu.

- U Bolu je najbolje! Tu su prijatelji, atmosfera - dodao je i nastavio:

- Na ideju kako pomoći došli smo prošle godine, kad je bio požar na Hvaru, tu preko puta, a mi smo se osjećali nemoćnima. Matko Baković, predsjednik Općinskog vijeća Bola i član DVD-a Bol, jedan je od začetnika te ideje pa smo krenuli u realizaciju helidroma i dovezli helikopter iz Praga. Sad je tu na raspolaganju pripadnicima DVD-a Bol, odnosno za slučaj hitne medicinske intervencije.

Tako je DVD Bol dobio vrijedno “pojačanje” u kriznim situacijama, kad već novac za gradnju novog vatrogasnog doma nikako da “kapne” iz europskih fondova. Općina Bol, naime, ne spada u nerazvijene po iznosu proračuna, pojašnjava nam Goran Jekić, predsjednik DVD-a Bol.

- Evo ih, opet bauljaju, pomislio sam kad sam ga prvi put vidio kako prolazi pored moje kuće. Kako nisam taj dan baš nešto bio dobre volje, a turisti redovito prolaze preko moje parcele kao da je to javni put, na što inače ni ne reagiram, mahnuo sam mu i rekao: ‘Private’. Tu je, međutim, došlo do obrata. Prišao je, pitao me iznajmljujem li, može li pogledati stan. Ajde, možete, kao i mnogo puta do tada vidio sam taj ‘manevar’ stranaca. Ispostavilo se da sam bio u krivu. Čini se da je upravo taj neki naš pomalo specifičan odnos prema strancima, ali i domaćima, gdje je nebitno jesu li poznati ili bogati, ono što ga je privuklo Bolu - prepričava nam Ivica Baković kako je “udomio” Evžena, kojemu se toliko svidjelo u Bolu, u Dalmaciji, da je odlučio gotovo potpuno se preseliti u Hrvatsku s partnericom Barbarom.

Opušteni Čeh, koji je navikao na luksuz, prepričavaju Boljani koji su ga posljednjih godina upoznali, pravi je zaljubljenik u letove jer posjeduje nekoliko sportskih zrakoplova.

Jedan mu je stalno lociran na stajanci bračkog aerodroma, dok će se helikopter četverosjed “Herbie”, kako ga je nazvao, koristiti za hitne medicinske intervencije, akcije potrage i spašavanja, izviđanja te pregleda terena u slučaju požara, da nabrojimo samo neke mogućnosti. Na obroncima iznad Bola, sjeverozapadno od plaže Zlatni rat, nakon ishođenja dozvola Čeh je na parceli pored sagradio helidrom. Sve troškove je sam snosio, kao i troškove održavanja helikoptera, a kako je licencirani pilot, u svim akcijama će sam sudjelovati. Taj let do Splita, koji život znači, traje deset minuta, a Robinson R44 Raven II za to vrijeme potroši desetak litara goriva.