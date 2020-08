'Čeka nas izazovna jesen, ali će pomoć ići ugroženim sektorima'

Ministar gospodarstva, Tomislav Ćorić, komentiravši otpuštanja u Ini, istaknuo je kako nitko ne može biti zadovoljan kad ljudi ostaju bez posla, ali da je to poslovna odluka Ine u sklopu transformacije kompanije

<p>Ne možete reći da itko može biti zadovoljan ukoliko određen broj ljudi na kraju jednog procesa transformacije ostaje bez posla. Nema tu zadovoljstva, međutim poslovne odluke Ine, koje su donesene prije nekoliko godina, išle su u ovom smjeru, poručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja, <strong>Tomislav Ćorić, komentiravši otpuštanje radnika u našoj naftnoj kompaniji Ini. </strong></p><p>Ono zbog čega treba eventualno izraziti zadovoljstvo, dodao je, činjenica je da će radnici dobiti otpremnine.</p><p>- Ne možete biti zadovoljni ukoliko bilo tko ostaje bez posla. Kao što smo više puta naglašavali, taj smjer je poslovna odluka Ine. Vidite da je u cijelom svijetu LNG biznis u problemima uslijed korona virusa i nekih drugih okolnosti. U konačnici, ova transformacija je nešto što je poslovno uvjetovano i veseli nas činjenica da je prije neki dan Povjerenstvo za strateške projekte predložilo proglašenje projekta biorafinerije u Sisku strateškim projektom i mislim da je taj smjer kojim INA ide održiv - poručio je.</p><p>Što se tiče kupnje dionica Ine od mađarskog MOL-a, Ćorić je poručio kako je <strong>finalno izvješće konzultanata stiglo u Vladu.</strong></p><p>- Prije tjedan dana smo imali imenovanje novih članova povjerenstva, obzirom da su se promijenila ministarstva ili se neka spojila. U narednim tjednima će to izvješće biti predstavljeno članovima Savjeta - rekao je. </p><p>Na pitanje da li i dalje Vlada inzistira na kupnji Ine, ministar je istaknuo kako je ta odluka donesena još 2016 te potvrđena i stranačkim programom na ovim izborima.</p><p>- Mi ćemo nastojati s drugom stranom ući u razgovore, predstaviti našu ponudu i pokušati vratiti Inu u vlasništvo Hrvatske - rekao je.</p><p>No, što ako konzultanti kažu da se to ipak ne isplati?</p><p>- Ako konzultanti kažu da se to ne isplati, <strong>za što ja u ovom trenutku nemam informaciju, </strong>naravno da ćemo onda u skladu s tom informacijom ići dalje - kaže. </p><p>Naglasio je kako nas čeka izazova gospodarska jesen, <strong>ali da će pomoć ići i dalje onim ugroženim sektorima.</strong></p><p>- Na raspolaganju su nam sredstva EU i kombinirat ćemo ih s nacionalnim sredstvima. Naš realni sektor može očekivati asistenciju u narednom razdoblju, naravno za one resore koji su ugroženi pandemijom - poručio je izrazivši nadu da će se konačno dogoditi nešto i po pitanju cjepiva i da ćemo o Covidu za koji mjesec govoriti kao o nečemu što je svršeno vrijeme. </p><p>- Jesen će biti izazovna i od toga nitko ne bježi. Apeliram već par mjeseci na optimizam svih nas. Hrvatska je kroz ovu pandemiju prošla zdravstveno jako dobro, imali smo vrlo dobru turističku sezonu u odnosu na projekcije. Sada trebamo pripremiti projekte za ono što slijedi, a to su europski programi, vjerujem da ćemo to uspješno učiniti i u ovom svemu smo svi zajedno - rekao je.</p><p>Što se tiče ponovnog lockdowna i zatvaranja gospodarstva, Ćorić je poručio kako <strong>vjeruje da to nije opcija. </strong></p><p>- Čini mi se da nitko u svijetu, obzirom na ekonomski šok koji je uzrokovan prvim zatvaranjem, ne razmatra o potpunom zatvaranju opet. U Hrvatskoj ne vjerujem da je to više uopće možebitna opcija - rekao je.</p><p>Upitan kako gleda na objavljenu snimku telefonskog razgovora ministra zdravstva Vilija Beroša s kolegicom i zamjenicom ravnatelja KBC Sestre milosrdnice, Ćorić je kroz smijeh poručio kako na to uopće ne gleda. On razgovore sa suradnicima, dodao je, ne snima.</p><p>- Iako sam u jednom trenutku imao situaciju koju sam morao pojašnjavati da ne snimam vaše razgovore - rekao je novinarima referiravši se na slučaj kad je spomenuo poruke novinara Hrvoja Krešića. </p><p>Na pitanje zovu li ga ljudi kako bi utjecali da odabere njih na javnim natječajima za ravnatelje, Ćorić poručuje kako ne. </p><p>- Ja sam do sada odluke donosio samostalno i nisam do sada nikad bio kontaktiran od strane predsjednika Vlade - rekao je.</p>