Čeka nas neugodan vikend: U subotu sve što može odletjeti sklonite, zaboravite na luftiće

<p>Nakon vrućeg i suhog tjedma, vikend pred nama donosi veliku promjenu vremena s osjetnim padom temperature i do 10 stupnjeva, ali i veliko nevrijeme na kopnu.</p><p>Još u prvome dijelu subote očekuje se uglavnom sunčano i toplo vrijeme, temperatura će se penjati i do 34 stupnja. Vruće će biti i u gorskom dijelu uz temperature do najviše 31 stupanj, a na Jadranu možda i stupanj do dva više. U Istri i primorju će također puhati umjereni jugozapadnjak. Na jugu Jadrana pravi ljetni dan, u Dalmaciji će biti sunčano i vruće, a puhat će umjereno jugo i zapadnjak.</p><p>Ali, zato će poslijepodne stići nova i dosta snažna promjena vremena uz koju su moguće i jače oluje na cijelom području unutrašnjosti. Puhat će i ostat će dosta vjetrovito uz osjetno niže temperature. Pad će biti za desetak stupnjeva, piše <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/za-vikend-nam-stize-velika-promjena-vremena---612463.html" target="_blank">dnevnik.hr</a>.</p><p>Stoga se čuvajte, najkasnije do 16 sati u subotu sklonite sve što bi moglo letjeti, provjerite jesu li vam kante za smeće zaštićene jer biste, ako ih vjetar uključi u promet, mogli izazvati i nesreću, upozorila je prognostičarka <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3848352/sjecate-se-nevremena-u-ponedjeljak-navecer-u-subotu-nam-stize-repriza-cuvajte-se/" target="_blank">Dunja Mazzocco Drvar</a>.</p><p>U subotu predvečer u Istri i na Kvarneru, noću sve do Punte Planke, a u nedjelju u cik zore i dalje na jugu, ne izlazite na more na luftićima, flamingosima i sličnom i računajte na to da će dio primorskog i pomorskog prometa biti privremeno prekinut.</p><p>I na Jadranu će se promjena vremena osjetiti na sjevernom dijelu i to u obliku grmljavinskih pljuskova. U noći na nedjelju zapuhat će jaka do olujna bura koja će se proširiti na cijelu obalu u nedjelju i koja će i malo smanjiti vrućinu, što nisu dobre vijesti za one koji su planirali provesti vikend na moru.</p>