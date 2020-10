Čeka nas novi kaos na debati? Trump se ljuti zbog mikrofona

U strahu da bi mu mogao iskliznuti drugi mandat, Trump je posljednjih dana pojačao osobne napade na svog protivnika, te ponavlja da je obitelj Biden "zločinačko udruženje"

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> u četvrtak se će posljednji put prije izbora suočiti na debati sa svojim protukandidatom demokratom <strong>Joeom Bidenom</strong> a događaj na Sveučilištu Belmont u Nashvilleu mogao bi proći u atmosferi visoke napetosti. </p><p>Njihova prva debata održana krajem rujna u Clevelandu bila je vrlo kaotična.</p><p>Trump je često upadao u riječ, Biden (77) je nazvao 45. predsjednika SAD-a "lažljivcem", "rasistom" i "klaunom", dok mu je predsjednik odgovorio da u njemu nema nimalo inteligencije.</p><p>Ništa ne daje naslutiti da bi ovoga puta ton debate koja se po sredonjeuropskom vremenu održava noću na petak, mogao biti pristojniji ili konstruktivniji.</p><p>Dvojica kandidata bit će odvojena pleksiglasom zbog covida-19, što na prvoj debati nije bio slučaj.</p><p>U strahu da bi mu mogao iskliznuti drugi mandat, Trump je posljednjih dana pojačao osobne napade na svog protivnika, te ponavlja da je obitelj Biden "zločinačko udruženje".</p><p>To će vjerojatno biti temelj i za njegove napade na debati.</p><p>Kako bi se izbjegla kakofonija iz prve rasprave, mikrofoni će se isključivati onom kandidatu koji u tom trenutku neće imati riječ.</p><p>"Mislim da je to nepravedno", rekao je Trump u srijedu u Bijeloj kući, ponavljajući i kritike na račun moderatorice Kristen Welker, izvjestiteljice NBC-a iz Bijele kuće, koju optužuje da je "tvrda demokratska ljevičarka".</p><p>Debata bi trebala trajati 90 minuta, a teme će biti borba protiv covida-19, američka obitelj, rasno pitanje u SAD-u, klimatske promjene, nacionalna sigurnost i upravljanje državom.</p><p>Donald Trump odbio je virtualnu debatu 15. listopada, format koji je bio predložen kako bi se izbjegla moguća zaraza nakon što je predsjednik bio zaražen koronavirusom.</p><p>Vjeran svojoj strategiji 'omniprezentnosti', Trump je u srijedu navečer sudjelovao na skupu u Sjevernoj Karolini, još jednoj saveznoj državi ključnoj za konačnog pobjednika izbora u kojoj ankete prognoziraju izjednačen rezultat.</p><h2>Obama prvi puta na Bidenovom skupu</h2><p>Joe Biden je pak treći dan zaredom ostao doma, a bivši predsjednik <strong>Barack Obama</strong> prvi put se pojavio na skupu kampanje demokratskog kandidata.</p><p>"Ne zanimaju me ankete", rekao je u Philadelphiji, dodajući kako su one bile naklonjene 2016. Hillary Clinton prije njenog poraza. Ali tada je puno demokrata ostalo doma, pa ih je ovaj puta Obama pozvao da masovno izađu na izbore 3. studenoga.</p><p>Optužio je Trumpa da svoj položaj ne uzima ozbiljno, te rekao da tvitanje uz televiziju ne rješava probleme.</p><p>Obama se osvrnuo i na pandemiju koronavirusa, rekavši da bi ona bila teška za svakog predsjednika.</p><p>"Ali razina nekompetencije i dezinformacija, broj ljudi koji možda ne bi bili mrtvi da smo napravili evidentne stvari...", nastavio je bivši predsjednik, rekavši da bi Biden i njegova kandidatkinja za potpredsjednicu Kamala Harris efikasnije upravljali epidemijom.</p><p>SAD imaju 221.000 mrtvih od covida-19, najviše na svijetu.</p><p>Više od 40 milijuna Amerikanca već je glasalo na ranim izborima, podaci su neovisne organizacije Elections Project.</p>