Trump godinama ima otvoren nepoznati bankovni račun u Kini

Donald Trump, koji Joea Bidena želi prikazati kao slabića prema politici Pekinga, godinama je razvijao poslovne projekte u Kini i da je tamo imao otvoren nepoznati bankovni račun, piše New York Times

<p>No, Trump uzvraća i posljednjih dana optužuje Bidenovog sina Huntera da je svom ocu kupio pristup u Ukrajinu i Kinu u vrijeme kada je Biden bio potpredsjednik u mandatu Baracka Obame.</p><p>Američki dnevni list New York Times, međutim, ističe da je Trump taj koji je u vrijeme svoje prve predsjedničke utrke još uvijek imao ured u Kini i uspostavio partnerstvo s tvrtkom pod kontrolom kineske vlade.</p><p>NYT je analizirajući porezne prijave tvrtke Trump International Hotels Management utvrdio da je Trump u Kini držao do sada nepoznati bankovni račun te da otvorene bankovne račune ima još u samo dvije strane zemlje - Velikoj Britaniji i Irskoj.</p><p>Spomenuta Trumpova tvrtka je, kako piše list, od 2013. do 2015. za pokušaj ishodovanja poslovnih dozvola u Kini platila poreze u visini od 188.560 dolara.</p><p>Odvjetnik Organizacije Trump Alan Garten objašnjava da je tvrtka "otvorila bankovni račun kod kineske banke koja ima urede u SAD-u kako bi platila lokalne poreze".</p><p>"Nikakvi ugovori, transakcije ili ostale poslovne aktivnost se nikada nisu materijalizirali i od 2015. je taj ured neaktivan", kazao je Garten.</p><p>"Iako je račun i dalje otvoren, nikada nije korišten za nikakvu drugu svrhu", dodao je.</p><p>List podsjeća da je Trump ocrnio Kinu kao najveću prijetnju SAD-u i globalnoj demokraciji te pokrenuo trgovinski rat koji Kinu košta milijarde dolara.</p><p>Godine 2008., dodaje list, Trump je pokušao pokrenuti građevinski projekt u Guangzhou, no neuspješno, a 2012. je otvorio ured u Šangaju. Bilo je i pokušaja da uspostavi poslovnu suradnju s kineskom državnom tvrtkom za proizvodnju električne struje, ali je od toga odustao.</p><p>Bidenove porezne prijave i financijske aktivnosti ne ukazuju na nikakve poslovne veze s Kinom, tvrdi list.</p><p>No, prema ranijim izvješćima medija o istrazi senatskih odbora za sigurnost i za financije, pod kontrolom republikanaca, otkrivene su poslovne veze njegovog sina Huntera u Ukrajini i Kini. </p><p>Radi se o milijunskom ugovoru Huntera Bidena s najvećom ukrajinskom privatnom energetskom kompanijom Burisma Holdings. Osnivač te tvrtke je bivši Janukovičev ministar Mikola Zločevski, dok većinski paket dionica drži proruski tajkun Igor Kolomojsk.</p><p>U izvještaju o istrazi navode se i drugi poslovni aranžmani Huntera Bidena s inozemnim partnerima, poput donacije od 3,5 milijuna dolara Elene Baturine, udovice bivšeg moskovskog gradonačelnika bliske predsjedniku Vladimiru Putinu.</p><p>Hunter Biden je, prema istom izvoru, 2013. nakon posjete oca Kini, osnovao tvrtku Bohai Harvest na čiji je račun bilo uplaćeno 1,5 milijardi dolara s računa kineske vlade.</p><p>Pored toga, Bidenov sin 2014. postaje investitor u kineskoj tvrtki China General Nuclear (CGN), koja je bila pod istragom FBI-a zbog krađe nuklearnih tajni.</p>