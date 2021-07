Meni osobno Pelješki most znači puno jer je moja punica prije 15 godina rekla da će se, ako most ikad bude sagrađen, baciti s njega. Evo ja očekujem da se ona sutra baci - rekao je zet Danijel u anketi N1 televiziji koja se provodila među građanima u vezi Pelješkog mosta te postao ubrzo postao hit na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Zet, punica i Pelješki most

Danijela smo pronašli i ispričao nam kako je to na televiziji rekao baš zbog svoje punice Joške, jer je to bila njihova 'sprdancija'.

- Onda kada je Sanader otvarao radove, ona je rekla 'ma kakav most, šta on tu lupeta?! Kad se izgradi, ja ću otić u Komarnu na kavu i onda ću se bacit s njega! Ma kakav most!'', ispričao nam je Danijel pa dodao kako se ubrzo 'pokajao' zbog toga što je rekao.

- Sad sam u problemu jer mi nema više vremena čuvati djecu da se okupam. Svi koji je znaju, zovu je cijeli dan - kaže nam.

PRATITE UZ 24SATA SPAJANJE MOSTA: