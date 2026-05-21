Tišinu koja je ispunila ulice Drniša nakon zločina para samo jedno pitanje: Kako je Luka (19), mladić pred kojim je tek bio život, ubijen dok je dostavljao pizzu, na kućnom pragu čovjeka čija je povijest nasilja trebala upaliti sve alarme? Dok se obitelj i prijatelji opraštaju od Luke, Hrvatska s gnjevom čeka odgovore institucija
Čeka se nalaz inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog maturanta Luku (19)
Ministar Habijan je na sud u Šibeniku uputio inspekciju. Ona će danas tijekom popodneva ministru predstaviti svoje nalaze, najavio je premijer Andrej Plenković.
Najavio je da će se, nakon ovog slučaja, sa stručnjacima i svim resorima razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja zaštitnih mjera, njihovog sadržaja i trenutka njihovog izricanja.
'Ubojstvo Luke s pravom je izazvalo ogromno ogorčenje'
Prije nego što počnemo s redovitim točkama, najprije da uime cijele Vlade još jednom najoštrije osudim grozan čin ubojstva mladića u Drnišu i da još jednom izrazimo sućut obitelji.
Luka je bio maturant, košarkaš, mlad čovjek na pragu stvarnog početka svoga života i ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije, rekao je premijer Andrej Plenković u uvodnoj riječi sjednice Vlade u četvrtak.
Vesna Škare Ožbolt: 'Da sam sada ministrica dala bi ostavku'
Ne da bih ponudila, ja bih dala ostavku jer ne bih mogla raditi posao s tom težinom da je u mojem mandatu jedan dečko nevin stradao, rekla je za RTL Direkt odvjetnica i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirajući slučaj iz Drniša.
Hrvatsko pravosuđe postaje neuralgična točka propasti društva. Problemi su preduboki
Pravosuđe je opjevana tragedija hrvatske države. Godinama, pa i desetljećima, pratili smo kroz afere i skandale, nebulozne presude, tragične propuste, političko kadroviranje, sramotnu korupciju i kroz odluke sudova na svim razinama, kako se jedna od temeljnih grana društva pretvara u neuralgičnu točku propasti društva. Slučaj u Drnišu je izravna posljedica neefikasnosti, atrofije, neodgovornosti, nekompetencije pravosudnog sustava koji je doveo do toga da patološki ubojica u miru, neometano i nekontrolirano, planira svoj ubilački pohod.
Mladiću je ugašen život, a sud ide u rat s Ministarstvom
Luka Milovac je bio osoba. Sin, brat, učenik, prijatelj, košarkaš. U subotu navečer njegov život je odlučio završiti Kristijan Aleksić, ranije osuđeni ubojica, recidivist kad su u pitanju kaznena djela, čovjek koji je čekao prvo ročište za kazneno djelo posjedovanja i izrade vatrenog oružja još od 2023. godine. No ročišta nije bilo. Sutkinja Općinskog suda u Šibeniku ga nije zakazala iako je optužnicu na stol dobila u studenom 2024. godine. I da, to ne znači da nije radila ništa drugo.