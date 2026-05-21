No zdravo razumsko pitanje je: Nije li postupak protiv osuđenog ubojice zbog oružja hitan? Ako se pita sud, nije, jer općinsko državno odvjetništvo nije tražilo istražni zatvor.
PIŠE: LAURA ŠIPRAK PLUS+
Mladiću je ugašen život, a sud ide u rat s Ministarstvom
Čitanje članka: 1 min
Luka Milovac je bio osoba. Sin, brat, učenik, prijatelj, košarkaš. U subotu navečer njegov život je odlučio završiti Kristijan Aleksić, ranije osuđeni ubojica, recidivist kad su u pitanju kaznena djela, čovjek koji je čekao prvo ročište za kazneno djelo posjedovanja i izrade vatrenog oružja još od 2023. godine. No ročišta nije bilo. Sutkinja Općinskog suda u Šibeniku ga nije zakazala iako je optužnicu na stol dobila u studenom 2024. godine. I da, to ne znači da nije radila ništa drugo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku