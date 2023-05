'Čekala sam 12 sati da me spase s litice od 400 metara. Za mene je gotovo s planinarenjem...'

Bio je to samo jedan krivi korak. Poskliznula sam se i tu više nije bilo povratka. Bila sam pričvršćena za sajlu i našla sam si mali utor na litici na koji sam se mogla podbočiti. Da sam ostala visjeti sve to vrijeme koliko im je trebalo da me spase, više ne bih bila živa, rekla je alpinistica Vlatka Hrgović (61) koja nam se javila iz županijske bolnice 'Dr. Safet Mujić' u Mostaru u kojoj se trenutno nalazi.