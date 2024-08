'Čekali su da naš sin umre pa da se sve zaboravi, ali Dominic je živ. Idemo do Strasbourga'

Za dva tjedna, 25. kolovoza, Dominic Pitra će navršiti 17 godina. On toga neće biti svjestan. Ležat će na svom posebnom krevetu za koji su njegovi roditelji skupili 2500 eura. S tog kreveta nam se u subotu smješkao. Reagira na glasove, pjevanje, majčine poljupce... Pored njega stoji aspirator od 26.000 eura koji su kupili od donacija. Jasmina i Vanja, njegovi roditelji, kao i sestra Tia, proslavit će njegov rođendan s gorkim okusom u ustima.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 01:22 'Čekali su da naš sin umre pa da se sve zaboravi, ali Dominic je živ i gonit ću ih do Strasbourga' | Video: 24sata Video

Taj dan na snagu stupa zastara kaznenog postupka protiv doktora Predraga Đurića i Ive Balenovića. Državno odvjetništvo ih je optužilo za nesavjesno liječenje usred kojeg je došlo do narušenja zdravlja druge osobe, uzrokovanja teške tjelesne ozljede ili pogoršanja bolesti. Dominic je pri porođaju "zaradio" dijagnozu hipoksično-ishemijske encefalopatije, koja je za sobom povukla još 35 dijagnoza. Sve počinje još 2007. godine, kad Jasmina Križančić Pitra nosi svoje i Vanjino prvo dijete Dominica. Trudnoću vodi u privatnoj praksi Predraga Đurića.

- Moja trudnoća je bila uredna, to popodne sam došla na redovni pregled, nisam imala trudove i nije mi pukao vodenjak. On je meni još prije rekao da beba više ne dobiva na težini, što bi trebala zadnjih tjedana kad beba dobiva najviše, i da je trenutak za porođaj. Ja tad nisam znala ništa, vjerovala sam liječniku. On je kontaktirao doktora Balenovića, koji je bio dežuran tu noć, da šalju rodilju, sjeli smo u auto i došli u Merkur, gdje smo tražili doktora Balenovića.

'On se rodio mrtav, crn'

Rekla sam da me šalje doktor Đurić, pregledao me, napravili su pripremu i stavili me u rađaonicu. Stigli smo u 18 sati. Dali su mi drip i probušili vodenjak. Znam da sam dva puta dobila Dolantin, drip su pojačavali. Nisu mi rekli što mi rade, stavili su mi drip bez pitanja, da sam znala da Dolantin uspavljuje bebu, ne bih ga nikad uzela - govori Jasmina.

CTG, prema Vanjinom iskazu, nije radio.

Zagreb: Dominicu Pitri život je uništen na porodu, slučaj proiv doktora ide u zastaru | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Skinuli su ga s nje i stavili sa strane, on jednostavno nije radio. I to je krim-policija u obradi našla, montirali su tuđi CTG nalaz na njezin, vještaci i inspekcijski nadzor su pokazali da nedostaje period praćenja vitalnih znakova bebe. Sam Apgar koji su stavili je vrlo upitan, on se rodio mrtav, crn - govori Vanja.

Četiri sata, od 21.30 do 1.30 sati, pojačavali su drip. Nikome nije palo na pamet da je odvedu na carski rez, iako ih je Vanja molio. Na kraju su joj naskakali na trbuh dok je babica razrezala međicu i porodila je. To naskakivanje se zove Kristelerov hvat. Pitre tvrde da je pedijatrica tek naknadno pozvana i došla je s kolicima.

- Đurić ga je okretao i tukao po guzici, kad je došla pedijatrica dali su mu adrenalin i odveli ga na Rebro - dodaje Jasmina.

Nitko od doktora joj nije rekao što joj je s djetetom, a Vanja je išao na Rebro, gdje ga je vidio prvi put četiri sata nakon porođaja. Jasmina je odvedena na patologiju trudnoće.

- Mislila sam da mi laže da je živ, da mi ne želi reći da je umro - govori Jasmina.

Tu je upozoravala da ne može disati, da diše plitko i da je boli. Tri dana su je ignorirali. Tek je jedna noćna sestra, nakon večernje vizite, reagirala.

'Imala sam dva slomljena rebra od naskakivanja na trbuh'

- Izašla je iz sobe i glasno razgovarala s doktorom. Ušla je u sobu i rekla da idemo na snimanje. Imala sam dva slomljena rebra od naskakivanja na moj trbuh - govori kroz suze.

Potpisala je da izlazi na vlastitu odgovornost, da može otići na Rebro vidjeti Dominica.

- Đurić mi je pokazao posteljicu da je zdrava i uredna, da će Dominicu trebati samo malo vježbica i da će sve biti okej. Presvukao sam se da idem na Rebro, platio sam Đuriću 4800 kuna i otišao. Bio je dogovor da će biti carski po potrebi, bili smo spremni platiti. Ne kao mito, nego uslugu ginekologa, njegov dolazak iz vanjske prakse negdje. Nama je objašnjeno da on ima ugovor s bolnicom i da je to normalna praksa. I imao je ugovor, ali ranijih godina, tad više nije imao i bilo mu je zabranjeno ući u salu, što smo saznali od policije - objašnjava Vanja.

U istrazi se otkrilo da je sporni ugovor zapravo ugovor o edukaciji koji mu nije produljen, Đurić uopće nije smio biti u sali, kamoli voditi porođaj. I dok je Balenović, kao prisutni liječnik, obuhvaćen istragom, nadslužba nije. Ne zna se zašto. A upravo njih kompromitira i sam Balenović, koji je za 24sata izjavio da su oni pustili Đurića u salu.

Zagreb: Dje?ak Dominic trpi nesnosne bolove zbog ozljeda nastalih pri poro?aju | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Već 17 godina sam izložen medijskom linču zbog nečega što je obitelj Pitra dogovorila sa svojim privatnim liječnikom. Što je nadslužba, Tomislav Čanić, taj dan dozvolila, kao i Srećko Ciglar, tadašnji predstojnik klinike koji je uzimao novac, reket, od svih tih privatnika. To je kazneno djelo. Nitko te rodilje nije tjerao na to, imali su izbor. Predstojnik klinike Srećko Ciglar, koji je organizirao kriminalne radnje, sve zna policija, na kraju je priznao kazneno djelo zlouporabe položaja pred državnom odvjetnicom. Ništa nisu poduzeli - govori Balenović.

Nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva

Đurić je 2014. nepravomoćno osuđen na godinu i pol dana zatvora. Balenoviću su tri mjeseca zamijenjena uvjetnom. Ovaj slučaj je specifičan i zato što je inspekcija Ministarstva zdravstva utvrdila da su upravo liječnici krivi za Dominicovo stanje.

- U okviru akutne intrapartalne fetalne asfiksije (gušenje djeteta u maternici), čije je nepovoljno djelovanje bilo produljeno protrahiranim drugim porodnim dobom, a čemu je mogla uvelike pridonijeti neprimjerena uporaba lijeka Dolantina i oksitocinske infuzije. U trenucima kad su prepoznali akutnu fetalnu ugroženost i procijenili da su ispunjeni uvjeti za vaginalni porod, liječnici nisu primijenili prikladne metode za dovršenje vaginalnog poroda. Naime, umjesto provjere fetalnog acidobaznog stanja PH-metrijom i indicirane vakuum-ekstrakcije za ubrzano dovršenje poroda, liječnici su primijenili očito nepodesnu metodu liječenja - Kristellerov hvat i pritom uporabili pretjeranu fizičku silu nanijevši povrede majci i čedu. Osim toga, liječnici su pogriješili, što, iako svjesni fetalne ugroženosti, nisu na vrijeme pozvali dežurnog pedijatra, jer je u opisanoj situaciji bilo realno očekivati deprimirano novorođenče - stoji u nalazu.

Isti nalaz na tom suđenju potvrđuje vještakinja Ljerka Cvitanović Šojat. Zvuči poprilično crno-bijelo. Međutim, nije. Županijski sud je nakon žalbe ukinuo presudu. Cvitanović Šojat je sudu poslala pismo u kojem tvrdi da je bila požurivana i da je njezino mišljenje da je ipak riječ o vrlo rijetkom Peho sindromu.

Talijanski laboratorij Dante Genomics u svom nalazu iz svibnja ove godine piše da na genu CHD2 nije utvrđena varijanta koja se povezuje s Peho sindromom. Pronađena je patogena varijanta (CHD2 gena) povezana s fenotipom kojeg je primjetila doktorica Cvitanović Šojat, kao i mutacije na genima CREBBP i SCN8A neodređenog značaja. Međutim, ništa od toga nije povezano s Dominicovim stanjem, barem ne službeno niti je u iti jednoj njegovoj dijagnozi. Prema nalazu Inspekcije, njegova prva dijagnoza je nešto sasvim drugo, povezano s vođenjem poroda.

- U okviru hipoksično-ishemijske encefalopatije nastale uslijed perinatalnog oštećenja mozga u djeteta se pojavio Westov sindrom, koji unatoč antiepileptičkoj terapiji ne pokazuje znakove smirivanja (10 do 50 napadaja dnevno!!!). Dismotilitet probavnog sustava i dalje će u značajnoj mjeri narušavati kvalitetu života djeteta (hranjenje, probava)” - stoji u nalazu inspekcije Ministarstva zdravstva od 2010. godine.

Dominic jede i pije na sondu, 24 sata dnevno je ovisam o roditeljskoj skrbi. Trebao bi uskoro maturirati, imati prvu ljubav, prijatelje, naučiti voziti automobil. Umjesto toga, zapeo je u procesu čiji kraj neće biti presuda već zastara.

- Dva puta su nas genetski vještačili, jednom u Ljubljani, jednom u Italiji. Nijedno nije pokazalo Peho sindrom. Profesor Dragan Primorac je na zadnjem ročištu objašnjavao da je sad tehnologija uznapredovala i da bi se to moglo u Americi saznati. Međutim, znaju da ide zastara. Sve je počelo tako što je doktorica Cvitanović Šojat s kolegicom iz Belgije pila kavu i toj kolegici slala Dominicove slike te na temelju toga misli da ima Peho sindrom. Djeca s tim poremećajem se rode zdrava, u prvih nekoliko tjedana se pokažu simptomi i umiru do 15. godine. Dominic ima 17 godina i ovakav je od rođenja. Njemu je taj nulti dan problem. Ja sam se raspitivala, došla sam do roditelja djece s Peho sindromom. Nitko ne vjeruje da to je to. Našli su neku malformaciju na jednom genu, ali i dalje to nije uzrok njegova stanja. S puno velikih riječi su okrenuli sud, ovo je sad već četvrti sudac. Prošli smo sedam snimanja mozga. Svi govore isto. Ti nalazi se ne prihvaćaju uopće, nego samo izmotavanja. Kad je trebala dogovoriti prvo snimanje mozga, ona ga je dogovorila tako da bude sniman dvije godine od početka vještačenja pa joj je sudac naredio da to mora biti prije. Znali su što rade. Odgađali su, htjeli su da umre i da se sve zaboravi - zaključuje Vanja.

Kontaktirali smo Veljka Miljevića, odvjetnika Predraga Đurića, ali njegova supruga nas je obavijestila da nisu u Hrvatskoj. Đurić je Pitre još nekoliko puta pitao kako je Dominic.

- Đurićev prijatelj je tad bio na Rebru pa mu je javljao kako je Dominic, što je isto čudno kako on zna ikakve informacije - govori Jasmina.

Javio nam se samo Balenović, koji kaže da je stvar genetska i da je bio najmlađi dežurni pa da mu smještaju.

'Smjestili su meni kao najmlađem dežurnome'

- Ja sam bio na kraju, zvao sam pedijatricu na vrijeme. Ovaj nalaz inspekcije je lažan. Pišu da je došlo do zastoja u porodu koji je trajao šest i pol sati. Inspekcija laže. Pišu da je došlo do zastoja u drugom porođajnom dobu, da se ušće sporije otvaralo. Svaka učenica medicinske srednje škole zna da se ušće otvara u prvom porođajnom dobu. Spominju ph-metriju, to bi ubilo to dijete, da smo mu rezali žiletom kožu na glavi dok je u trbuhu. Dijete je rođeno s poremećajem zgrušavanja krvi. Iskrvarilo bi. Lažu o svemu tome jer štite kriminalnu skupinu. Kod Ciglara su se radili ilegalni abortusi, krao je novce, prodavao apartmane u bolnici, sebi je uzimao novce. To znam iz osobnog iskustva. Sve su meni smjestili kao najmlađem dežurnom koji nemam veze s tim - govori Balenović.

Dodaje i da je detektirana mutacija na CHD2 genu.

Zagreb: Dominicu Pitri život je uništen na porodu, slučaj proiv doktora ide u zastaru | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Peho sindrom je samo radna dijagnoza - govori Balenović.

- Za njega smo se nadali da će reći sve što je bilo i otvoriti dušu. Jednom mi se pred sudom ispričao i rekao da je to splet nesretnih okolnosti koje se nisu trebale dogoditi - govori Jasmina.

Vanja je ljut na njega.

- Zadnjih nekoliko puta me pokušao izazivati izjavama da sam dao mito. Ali nisam, svi su oni imali svoje cijene i ponašali se kao da je to normalno. Kako da mi to znamo - pita se Vanja.

Radi na pola radnog vremena i ima oštećene živce ruku zbog nošenja Dominica na četvrti kat bez lifta, gdje žive. Jasmina radi u logistici. Imaju 16-godišnjakinju Tiju.

- Prolazi s odličnim u gimnaziji, pružamo joj koliko možemo. Uskraćena je toga da svi idemo negdje kao obitelj. Uskraćen je i Dominic jer bi se sigurno neke stvari, da imamo više novca, mogle bolje i prije napraviti. Mjesečno za lijekove i sve što mu treba potrošimo oko 700 eura - govori nam Jasmina.

Kad slučaj ode u zastaru, Pitre će u Strasbourg. Dominic će i dalje ležati na svom krevetu. Tija će pokušati upisati medicinu. Odgovorni nikad neće snositi posljedice.