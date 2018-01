Čekam sina Antuna i nadam se da se neće odseliti u Švicarsku

Prošli tjedan sam emisiju završio s jednim apelom da se pokuša zaustaviti mržnja u medijima. Tjedan dana o tome je trajala rasprava i to je jako dobro. U raspravu su se uključili dobronamjerni i oni manje dobronamjerni. Uključili su se i misice i tuljani, ali i Željka Markić i Nino Raspudić, počeo je voditelj Aleksandar Stanković današnju emisiju Nedjeljom u 2 u kojoj je gost bio suca Mislav Kolakušić.

- Markić i Raspudić javili su se otprilike s tezom da sam sve dogovorio s Vladom, insinuirali su otprilike tako. Kolega Raspudić je čak rekao da ga to podsjeća na Sjevernu Koreju.

- Draga Željko i dragi Nino, nastavio je Stanković, ako iznesete i najmanji dokaz da sam bilo što dogovorio s Vladom, da sam imao ikakve informacije da se donosi Zakon o medijima koji će spriječiti mržnju, ja vas vodim na neku finu klopu. Znam da Raspudić voli roštilj pa možemo ići na roštilj. Željku Markić mogu voditi na punjene paprike ili sushi, što god. Vidimo se na večeri kad donesete dokaze - kazao je prije predstavljanja svog gosta.

Foto: HRT/Screenshot

Sudac Mislav Kolakušić gostujući u emisiji Nedjeljom u dva govorio je o svojim životnim ambicijama te o tome vidi li se i pod kojim uvjetima u politici.

- Apsolutno me nitko nije pitao ništa vezano za predsjedničku kandidaturu niti mi je to nudila bilo koja politička opcija. Pitali su me jednom o tome i rekao sam da to za sada ne dolazi u obzir - rekao je.

Žestoki kritičar predstečajne nagodbe, Lex Agrokora te ovršnog zakona kazao je kako ga najviše zanima vladavina prava što planira ostvariti kroz svoj sudački rad, ako ga ne maknu. Na pitanje što bi bilo presudno da se politički aktivira, uzvratio je:

- Trebao bih u stvarnosti shvatiti da se kroz pravosuđe više ništa ne može učiniti, da sam došao do kraja. Želim s pozicije suca govoriti o zakonima koji utječu na građane Hrvatske. Kada shvatim da to nije moguće onda ću vjerojatno učiniti sljedeći korak - poručio je Kolakušić.

Najavio je kako bi mogao otići u politiku ako ga se razriješi sudačke dužnosti.

Protiv Kolakušića je pokrenut postupak zbog povrede sudačke etike. On sumnja da će mu zbog toga biti izrečena novčana kazna.

- Ta kazna ne može me onemogućiti da govorim. Preostaje im da me razriješe. Uvjeren sam da su zbog toga krenuli u tom smjeru - izjavio je.

Kolakušić je potvrdio da je u vrijeme kada je Vladu sklapao HDZ na čelu s Tomislavom Karamarkom bio u kombinaciji za ministara pravosuđa, ali nikad ga se nije direktno zvalo, iako je bio spreman prihvatiti. Pohvalio se kako će uskoro dobiti sina Antuna što će mu “dati veću snagu da se bori za pravednu državu u kojoj svi imaju jednake šanse kako je ne bi morali tražiti u Švicarskoj”.