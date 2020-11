Čekao je da dođe ispred zgrade: Bili u vezi, prijavila ga policiji, napao nožem nju, a onda i sebe

Napadač je ženu ubo u donji dio leđa. Teške ozljede zadobio je i muškarac koji joj je pritekao u pomoć. Njega je ubo u bedro. Sam napadač je, navodno, kritično

<p>Osječka policija još utvrđuje detalje i okolnosti koje su dovele do stravičnog događaja u kojem je u subotu navečer u Trpimirovoj ozlijeđeno troje ljudi.</p><p>Muškarac (46) napao je, a potom i nožem ubo svoju bivšu družicu (43). Sve se to odvilo pred očima njezina sina (15). Dijete je neprestano užasnuto vrištalo vičući: “Upomoć, ubit će mi mamu”, zbog čega je nesretnoj ženi i priskočio u pomoć muškarac (50) koji se u tom trenutku tamo našao, a kojeg je napadač također ozlijedio nožem, Kad je vidio što je učinio, zabio si je nož u vrat.</p><p>- Čula sam užasan vrisak i dozivanje u pomoć. Sve je to trajalo par minuta. Pogledala sam na ulicu i, iako je bio mrak, vidjela dva muškarca, neko dijete i noge žene koja leži na tlu, a pored nje lokva krvi - kaže žena koja živi u jednoj od zgrada ispred kojih se dogodio napad nožem.</p><p>Prema onome što su rekli očevici dijela događaja, napadač je gotovo sat vremena sjedio u obližnjem kafiću i čekao ženu da se pojavi ispred zgrade.</p><p>Napadač je ženu ubo u donji dio leđa. Teške ozljede zadobio je i muškarac koji joj je pritekao u pomoć. Njega je ubo u bedro. Sam napadač je, navodno, kritično. Ranjena žena ima troje djece i navodno je jedno vrijeme bila u vezi s napadačem, no on je bio nasilan, tukao ju je i prijetio joj, zbog čega ga je ona prijavila policiji. Slijedom prijave dobio je zabranu prilaska.</p>