Jezivi krici uznemirili stanare: 'Upomoć! Ubit će mi mamu!'

Prema priopćenju osječke policije napadač je muškarac od 46 godina. On je napao 43-godišnju ženu. Pomogao joj je 50-godišnjak koji je ispao kolateralna žrtva. Svi su završili u bolnici

<p>Upomoć! Ubit će mi mamu!, vrištala je djevojka čiju je majku u subotu oko 18 sati u Osijeku napao muškarac. Naoružan nožem sačekao ih je u mraku u Trpimirovoj ulici kraj broja 4b i divljački nasrnuo.</p><p>Nesretnoj ženi u pomoć je priskočio drugi muškarac koji je u tom trenutku prolazio pored zgrade i začuo užasne krike djevojke. Skočio je na napadača pokušavši ga spriječiti u naumu da i dalje ubada ženu, ali je tom prilikom i sam zadobio ubod. Svjedoci kažu kako je potom napadač sam sebi zario nož u vrat. Potom je netko od stanara zgrade koji je čuo vrisku pozvao policiju i Hitnu. Prema priopćenju osječke policije napadač je muškarac od 46 godina. On je napao 43-godišnju ženu.</p><p>- U tom trenutku u pomoć napadnutoj ženi priskočio je 50-godišnjak, no napadač je potom nožem nanio ozlijede i ženi i njenom pomagaču. Nakon toga je ozlijedio i sebe - stoji u kratkom priopćenju policije, koja još istražuje sve okolnosti ovoga krvavog napada.</p><p>Na ulazu u zgradu ostala je lokva krvi, ženska jakna koja najvjerojatnije pripada ozlijeđenoj ženi te svežanj knjiga.</p><p>- Bilo je nas par u kafiću koji se nalazi par metara od mjesta napada. Blizu nas je, uz prozor, sjedio i jedan muškarac. Bio je sam, uz izlog, vidno nervozan. Pio je pivo i neprestano provirivao prema tom ulazu. Bio je unutra gotovo sat vremena. Odjednom je ustao i izašao u smjeru tog ulaza - ispričao nam je svjedok. Nekoliko trenutaka nakon čuli su stravično vrištanje i istrčali. Vidjeli su ženu kako leži.</p><p>- Djevojka pored nje je vrištala, mislim baš strašno vrištala. Prestravila sam se. Kod nas ispred svih ulaza je totalni mrak kada se smrači jer nam ne radi niti jedno ulično svjetlo. Zbog toga uvijek tu bude nekih problema i svima nam je neugodno ući u taj mrak kada prilazimo svojim zgradama. Kasnije sam čula da je neki muškarac izbo ženu, još jednog muškarca i sebe. Ne znam tko su ti ljudi ali žena navodno živi u ulazu do mene - kaže jedna od svjedokinja koja je vidjela tek rasplet događaja ispred svoje zgrade. </p><p>U trenutku dok je oko mjesta napada policija postavljala policijsku traku i opremu za očevid, do okupljenih policajaca došao je muškarac. Rekao je da je ozlijeđena žena njegova bivša supruga pa su i njega policajci odveli na saslušanje.</p>