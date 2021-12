Zarekao sam se mami da ću ga pronaći. Godinama sam na tome privatno radio i uz pomoć službi traženja konačno sam uspio. Brat je s više od 99 posto DNK analize identificiran i nemam nikakve sumnje da je to on. Konačno ćemo i on i ja naći svoj mir.

Kaže nam to Ivica Franić zvani Srna, jedan od zapovjednika obrane Vukovara 1991. godine. On je 30 godina tragao za bratom Jovanom Josipom Krošnjarom, kojeg su metkom u zatiljak ubili dan prije pada Vukovara, 17. studenog 1991. godine. Ubili su ga samo zato što su pripadnici paravojnih postrojbi znali da mu je brat Ivica branitelj Vukovara.

Naime, Jovan Josip pad Vukovara dočekao je s mamom Ivkom u skloništu na Slaviji. Pripadnici paravojnih postrojbi izvukli su ih iz skloništa i tad je netko kažiprst uperio u njega. Jovana su odvojili od majke te s još šestoricom branitelja i civila odveli ga u dio grada zvani Drvena pijaca. Ondje su ga krvnički ubili hicem u zatiljak.

- Imao je samo 17 godina. Kome je smetalo to dijete? Ako su željeli mene, trebali su me potražiti - pita se već 30 godina brat Ivica.

Nakon što je ubijen, Jovana Josipa selili su iz jedne grobnice u drugu, a konačno je završio u asanacijskoj masovnoj grobnici na Novom groblju u Vukovaru, gdje je ekshumiran prije nekoliko godina.

Majka ga nije dočekala

A njegove posmrtne ostatke identificirali su tek 7. prosinca.

- U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici hrvatskih veterana u Vukovaru provedena je završna identifikacija ostataka iz Domovinskog rata. Tom prilikom identificirani su ostaci hrvatskog branitelja nasilno odvedenog 18. studenog u Vukovaru, koji su prethodno ekshumirani iz asanacijske grobnice na Novom groblju u Vukovaru - priopćili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.

Pronalazak nestalog sina nije dočekala njegova majka Ivka, koja je umrla prije osam godina, kopneći od tuge za Jovanom Josipom. Njih dvoje su, naime, do rata živjeli u Berku, nekoliko kilometara udaljenom od Vukovara. Baš je bio završio drugi razred srednje škole kad je počeo rat i u njegovu selu došlo je do pokolja stanovništva u rujnu.

Ne znajući kakvo ih zlo čeka, mama Ivka i Jovan Josip ostali su u selu, a Ivica Franić, Ivkin sin iz prvog braka, već je bio prijavljen kao branitelj Vukovara. Tijekom rujna i listopada 96 stanovnika Berka zatočeno je u halama poljoprivrednoga kombinata, gdje su proveli tri i pol mjeseca. Mnogi od njih odvedeni su i ubijeni. Njih 56 nije se vratilo.

Uvijek se molila za sina

Tad 17-godišnji Jovan Josip uspio je s majkom pobjeći iz zarobljeništva te preko obližnjih sela doći do Đeletovaca i Vinkovaca. Pobjegli su s nekolicinom sumještana i tako izbjegli strašnu sudbinu u Berku. No ona kao da je za Jovana Josipa ipak bila tragično pisana.

- Brat i ja bili smo jako povezani. Doveo sam ih Vukovar nakon što su pobjegli iz Berka misleći da su sa mnom sigurni. Nažalost, nije bilo tako - kaže Srna, koji je mamu i brata smjestio u siguran podrum rekavši Jovanu Josipu da je zadužen za čuvanje ulaza u sklonište. No kad je pao grad, četnici su ih sve izveli iz podruma i razdvajali. Netko je uperio prst u Jovana i majka Ivka ostala je bez sina. Nikad se nije prestala moliti za njega i tragala je za bilo kakvom informacijom o njegovu nestanku. Nije doživjela da ga pronađe, a tražila ga je dulje nego što je on uopće živio.

- Kad smo mamu odvozili do njene grobnice, njegovo je tijelo ležalo pet metara od nas, a da to uopće nismo znali sve te godine. Ta pomisao mi je tako strašna - kaže Srna.

Još se traga za 1853 ljudi

Posmrtni ostaci najmanje 11 ljudi ekshumirani su iz masovne grobnice u blizini Vukovara, na području između sela Pačetin i Bobota. Pretraga tetena na kojem su pronašli grobnicu se nastavlja, što je rezultat međuresorne suradnje svih nadležnih tijela, priopćili su iz Ministarstva branitelja. Hrvatska još traga za 1853 ljudi iz Domovinskog rata.