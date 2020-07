'Neugodno mi je gledati do koje mjere Stožer brani Plenkovića'

Prvo je odustao Andrej Plenković, a nakon njega i Davor Bernardić te Miroslav Škoro i Božo Petrov. Umjesto njih na sučeljavanje dolaze Tomislav Ćorić, Krešimir Bubalo, Marija Selak Raspudić i Rajko Ostojić

<p>Na HRT-u su se sučelili Tomislav Ćorić, Rajko Ostojić, Krešimir Bubalo, Marija Selak Raspudić, Tomislav Tomašević i Ivan Vilibor Sinčić. Prvotno su odustali Andrej Plenković, a nakon njega i Davor Bernardić te Miroslav Škoro i Božo Petrov.</p><p><strong>Bubalo: </strong>Evidentno je da je gospodin Plenković zazivao sučeljavanje, nije došao. Ako nisu predsjednici stranaka, onda je logično da nije ni Škoro. Očekivali smo da se tri lidera suoče</p><p><strong>Ćorić:</strong> Imali ste prilike gledati sučeljavanje na RTL-u, koliko ja znam Plenković je pristao na sučeljavanje s Bernardićem 16. lipnja.</p><p><strong>Ostojić:</strong> On je trebao doći, ali nije Plenković. On je bjegunac. Vjerojatno priča sa Chalesom Michelom</p><p><strong>Selak:</strong> Meni je ovo neugodno slušati, da jedan nije došao zbog drugog. Ovo prikazuje pomor naše politike.</p><p><strong>Tomašević: </strong>Mislim da je sramota da ovdje nema Plenkovića. Ponio se nezrelije od Kolinde. Pljunuo je na javnu televiziju koju svi plaćamo.

Predstavljanje programa

Krešimir Bubalo: Hrvatska je prošlih 30 godina imala mogućnosti vidjeti kako nas je vodio SDP i HDZ. Zaostajali smo dok su drugi rasli. Okupili smo umirovljenike i zelene. Bitno je izaći na izbore i pokazati što birači žele. Želimo da se gospodarski projekti, financijska i proračunska politika vode na drugi način. Želimo jednu suverenističku politiku. 

Ivan Vilibor Sinčić: Kao što vidimo već su se formirala dva bloka - lijeva kolacija i desna. Već oni dijele ministarstva i cjepaju što će ići kome. Mi smo ovdje jedina treća opcija, jedini predstavljamo pravu promjenu. Napravili smo puno više nego svi oni na vlasti. </p><p><strong>Tomislav Ćorić:</strong> Iza nas su četiri izazovne godine u kojima smo ekonomsku politiku RH digli na drugu razinu, imamo manji javni dug, kreditni rejting. Protekle četiri godine su godine kriza. Upravo zbog toga želimo nastaviti istim putem. Sigurna Hrvatska su sigurne plaće, sigurne mirovine, jak zdravstveni sustav. </p><p><strong>Marija Selak Raspudić: </strong>Nadam se da će biti neke koristi od tog sučeljavanja. Neki svjetovi se brinu za opće dobro gdje politika nije svijet trgovine. </p><p><strong>Tomislav Tomašević: </strong>Naše političke vrijednosti su socijalna pravda. Okupili smo ljude koji su u lokalnoj zajednici. Nismo Bandićeve skute. Okupili smo one koji imaju borbenost i znanje i one koji su pokazali da ih se ne može kupiti. Želimo to napraviti i u Hrvatskom saboru. </p><p><strong>Rajko Ostojić: </strong>Ovo je program za oporavak hrvatskog gospodarstva, društva, bolju kvalitetu života, bolje obrazovanje, sigurnije i učinkovitije zdravstvo. Nije vrijeme za politička prepucavanja, komunizam i cirkus. </p><p>Nakon predstavljanja programa, Ivan Vilibor Sinčić je replicirao predstavniku Domovinskog pokreta.<br/> <br/> - Vaše pravo ime je Imovinski pokret, a ne Domovinski pokret - rekao je. </p><p><strong>Pad BDP-a 9 posto - kako očuvati radna mjesta? </strong></p><p><strong>Bubalo:</strong> Hrvatska vlada kad se sastane mora donijeti odlične mjere. Hrvatska ne tako davno je trošila 100 milijardi kuna, danas troši 150. Gospodarstvo moramo rasteretiti. Evidentno je da nas investitori zaobilaze. Ako je država preskupa, ako imamo visoke takse i poreze, kada imamo veliki porez na dohodak, Hrvatska je potrebna reforma. </p><p><strong>Sinčić: </strong>Korona kriza je pokazala koliko su HDZ i SDP devastirali Hrvatsku. SDP je 2003. prodao INU za četvrtinu vrijednosti. Ministri su podijelili razliku ispod stola. Isto je bilo kod HDZ-a kad ga je vodio Sanader. Sad smo se nasukali. Britanija je 200 mlrd funti upumpala u svoju državu, tako i mi moramo riješiti pomoću Centralne banke. </p><p><strong>Ćorić: </strong>Hrvatska je u ovu krizu ušla vrlo otporna što smo pokazali u proteklih par mjeseci. Veće su plaće, prosječna primanja, rasterećenje od devet milijardi kuna. Sve nam je to omogućilo da krizu koja je udarila u cijelu Europu mi apsorbiramo. Imamo nekoliko tisuća više zaposlenih nego prethodnih mjeseci. </p><p><strong>Selak Raspudić: </strong>HDZ je učinio veliku grešku jer je omogućio centrima poput Lidla i Kauflanda da slobodno posluju, dok su to zabranili kumicama. Pobrinut ćemo se da će oni moći prodavati svoje proizvode. Smanjit ćemo BDP, smanjiti moratorij na kredite. Morat će se financirat jedan dio radnog vremena. EU fondovi da, ali oni nisu besplatni i smanjiti parafiskalne namete. </p><p><strong>Tomašević: </strong>Upozorio bi da nismo došli na razinu radnih mjesta koja su bila prije krize 2008. Što se tiče mjera, jasno je da ne možemo ići na staro iako i to trebamo, ali moramo napraviti zaokret u razvoju. Ne možemo čekati daljnje krize da uvozimo 60 posto hrane ni da nemamo kapacitete da proizvodimo medicinski materijal. </p><p><strong>Ostojić: </strong>Grad Zagreb treba obnoviti. Ne samo Zagreb već i okolicu. Drugo je moratorij na kredite, treće zakon o neoporezivom djelu dohotka. Nije vrijeme za štednje, već za ulaganje i potrošnju kao i teritorijalni preustroj. </p><p><strong>Sinčić: </strong>Gdje će raditi naši radnici, gospodine Ćorić? U potpunosti predajete INU Mađarima. Vaš program su bajke i floskule. </p><p><strong>Bubalo: </strong>Vidjet ćete gospodine Ćoriću da vam nezaposlenost raste. </p><p><strong>Tomašević: </strong>Što se tiče Zagreba treba ga obnoviti, ali zahvaljujući HDZ-u trebat će nam sto godina. Imamo novac na raspolaganju iz EU fondova, ali ga treba preusmjeriti. </p><p><strong>Bubalo: </strong>Ponosan sam na svoju karijeru. </p><p><strong>Selak Raspudić:</strong> Ćoriću, ovo je sramotno i seksistički. Takvim tipom ponašanja najviše štetite sebi. Imate sreće da je prekinuta afera prisluškivanja. </p><p><strong>Ćorić: </strong>Kad izlazite s ekonomskim promišljanjima onda treba te teze pojasniti našim građanima. Hrvatska ekonomija će nastaviti po zelenom planu. </p><p><strong>Sinčić: </strong>Ostojiću vi govorite sad o nekakvoj potrošnji. Vašu politiku kroje banke. Kad ste došli na vlast povećali ste poreze i devastirali brojna poduzeća. </p><p><strong>Ostojić: </strong>Vaš najveći uspjeh je što ste se deložirali u Bruxelles. Pustite aktiviste. Što se tiče švicaraca jedino je SDP spasio deset tisuća banaka. </p><p><strong>Selak Raspudić: </strong>Naš ekonomski program mnogo je obuhvatniji od trenutnih brojki. Mi ćemo dokinuti klijentelizam i korupciju. Devastirali ste zemlju. </p><p><strong>Sinčić: </strong>Most je dva puta doveo HDZ na vlast i sad se kao načelno idete borite protiv toga. Gospodin Petrov je gurao zakon koji je manjim obiteljima nanio štetu. </p><p><strong>Selak Raspudić:</strong> Sinčić niste više novo lice na političkoj sceni. </p><p><strong>Kako će se Hrvatska postaviti vezano uz pandemiju korona virusa te koje mjere bi ste poduzeli ako se cjepivo pronađe?</strong></p><p><strong>Bubalo:</strong> Sve se naglo zatvorilo i naglo se otvorilo. Cijelo vrijeme smo kao poduzetnici tražili da radimo. Nije trebalo napraviti takvo zaključavanje gospodarstva i evidentno je da to ne možemo više raditi. Nismo spremni dočekali ovu epidemiju. Najgore je kad jedan čovjek donosi sve odluke. </p><p><strong>Sinčić: </strong>Politika vlade je u potpunosti promašena. Umjesto da je zemlja u karanteni samo je trebalo staviti ugrožene skupine. Jednostavno što se tiče cjepiva, ako je korona bolest slična gripi, trebalo bi biti preporučano. Tražimo povratak ustavnih prava na kretanje i okupljanje. Protiv toga smo da se prate ljudi mobitelima. </p><p><strong>Ćorić: </strong>Nesretni smo zbog žrtava, međutim vjerujem da smo usporedno s drugim zemljama odlično reagirali na korona krizu. Spasili smo preko 500 tisuća radnih mjesta. </p><p><strong>Selak Raspudić:</strong> Ne mislim da ću se cjepiti jer nisam u ugroženoj skupini. Pitanje je kako će građani doći do primarne zdravstvene njege. Morat ćemo naći drugačije modalitete tako da zadržimo fleksibilnost bolnica. Bitna je i psihološka pomoć. </p><p><strong>Tomašević: </strong>Stvar je odgovornosti prema drugima. Treba se stvoriiti imunitet krda, ja ću se cjepiti. Stožer je izgubio svaki kredibilitet. Kad se vidjelo da jedna pravila vrijede za sve, a druge za HDZ. Treba pronaći balans. </p><p><strong>Ostojić: </strong>Gospođo Raspudić trebate se cjepiti. Zahvala ide građanima. Model naš je između švedskog i austrijskog tako da ćemo očuvati najranjivije skupine. Na jesen ćemo čuvati studentske domove, domove za nezbrinutu djecu, domove za starije i nemoćne osobe i samostane. </p><p><strong>Ćorić:</strong> Gospodine Ostojiću vi ste zadnja osoba koja bi trebala govoriti o odgovornosti. Vi kao liječnik trebate se najodgovornije ponašati i trebate pojasniti hrvatskoj javnosti kako skakanje iz izolacije u izolaciju funkcionira. </p><p><strong>Ostojić: </strong>Nazvao sam svog liječnika i dobio preporuke. Otvorio sam godišnji odmor zbog toga. </p><p><strong>Tomašević: </strong>Ja sam na godišnjem odmoru jer sam u kampanji, ne znam kako je Ostojić bio tri puta kraće u izolaciji od drugih. </p><p><strong>Selak Raspudić:</strong> Slažem se s gospodinom Tomaševićem. Imamo velikih problema sa stožerom. To će biti presudno jer građani ne shvaćaju ozbiljno korona virus. </p><p><strong>Ostojić: </strong>Trebali su zašititi dodir gospodina Plenkovića pa su napravili raspašoj u Zadru jer nisu poštivali osnovne mjere. </p><p><strong>Sinčić:</strong> Stožer je očito pun HDZ-ovaca. Samo za Plenkovića vrijede druga pravila. </p><p><strong>Ćorić: </strong>Vratimo se mjesec, dva unazad. Nacionalni stožer RH odradio je sjajan posao. Capak, Markotić i svi koji se nalaze tamo su odradili sjajan posao.</p><p><strong>Tomašević: </strong>Ovo je stvarno bitna tema. Kad se na kraju otkrije da su svi članovi u stožeru iz HDZ-a. Što se tiče stožera tu je bilo toliko dvostrukih standarda jer ako nemate člansku iskaznicu ne možete ništa. </p><p><strong>Selak Raspudić:</strong> Voljela bih da se vratimo četiri godine unazad. Vjerujem da u stožeru ima čestitih ljudi međutim oni su bili izmanipulirani u promotivne svrhe HDZ-a. </p><p><strong>Kako dugoročno održati sigurnost mirovinskog fonda u zemlji? </strong></p><p><strong>Sinčić: </strong>Tu se vidi da su HDZ i SDP isto. Nekad je omjer plaće i mirovine bio 70 posto, a danas je 30. Glavni problem je drugi mirovinski stup. HDZ i SDP kažu da će se to opladiti, a neće jer bi morali doživjeti 91 godinu. </p><p><strong>Ćorić: </strong>Slušam gospodina Sinčića koji govori iz neistine u neistinu. Mirovinski sustav za građane ima smisla. Ono što je problem je činjenica da se iz međugeneracijske solidarnosti isplaćuje samo 50 posto.</p><p><strong>Selak Raspudić: </strong>Osnovni problem je upravo BDP čiji rast treba biti minimalno četiri posto. Nedostaje nam radne snage, trebamo spriječiti odljev stanovništva. Trebamo stvoriti okruženje pravne i poslovne sigurnosti. Da to stvorimo trebamo se riješiti korupcije. </p><p><strong>Tomašević: </strong>Trećina umirovljenika na rubu je siromaštva. Prosjek je nekoliko puta manji od povlaštenih mirovina. 70 tisuća ljudi dobiva takve mirovine. Trebamo pronaći drugačije kriterije na temelju kojih će dobiti novac. Imali smo omjer tri radnika na jednog umirovljenika, a sad je jedan radnik na jednog umirovljenika što je neodrživo. </p><p><strong>Ostojić:</strong> Ne pretvaramo se u naciju staraca nego u naciju starih osoba. Statistika je neumoljiva. Mi smo godišnje stvarali 10 milijardi kuna, HDZ je stvarao tri milijarde kuna. Sada u ovom vrtlogu se usisavaju mirovinski fondovi. Nismo vodili nikad fiskalnu i monetarnu politiku. HDZ je promijenio Zakon o mirovinskim fondovima. To je prioritet koji ćemo raditi u srpnju. </p><p><strong>Bubalo: </strong>Ja sam ovih dana obišao Slavoniju i vidio koliko ima umirovljenika. Puno je mladih ljudi otišlo iz Hrvatske. Falit će nam radne snage. Bez jačanja tržišta radne snage nećemo moći ostvariti pojačanje imovina. O drugom mirovinskom fondu, smatramo da treba biti privatan. </p><p><strong>Tomašević: </strong>Činjenica je da 2008. i 2009. je SDP nastavio sa mjerama štednje. To je dovelo do pogrešnih mjera što je potvrdila i Svjetska banka. Ne možemo trošiti proračunski novac. </p><p><strong>Europska unija ima plan da do 2050. preći na klimatski neutralno gospodarstvo. Kako ćemo to napraviti? </strong></p><p><strong>Ćorić:</strong> Hrvatska ima prirodni potencijal. U tom smjeru ide i ostatak energetskog razvoja RH do 2030. Želimo Hrvatsku učiniti energetski neovisnom da se ulaže u obnovljive izvore energije. Hrvatska više nikad neće patiti od nestašice plina. </p><p><strong>Selak Raspudić: </strong>To je jedan od prioreta naših politika. Imamo veliki potencijal u solarnoj energiji, a ona je svega 0.5. posto od ukupnih izvora energije. </p><p><strong>Tomašević: </strong>Obnovljivi izvori energije ključni su za zelenu transformaciju. To se može napraviti kroz zelenu javnu nabavu, to je napravio i Portugal. Građani trebaju biti vlasnici obnovljivih izvora energije.</p><p><strong>Ostojić: </strong>Hrvatska je odredila prioritet. Trebamo razvijati čisto gospodarstvo i dekarbonizaciji energetskog sektora. Vjetroelektrane, mikrosolariji, to trebamo proizvoditi u Hrvatskoj. Trebamo sačuvati bioraznolikost Hrvatske. </p><p> </p>