Cesarićeva u Španskoj ostala je bez pitke vode zbog radova...

Zbog radova Vodoopskrbe stanari ulice Dobriše Cesarića u zagrebačkom Španskom od 20 sati do 23 sata nisu imali pitke vode.

Foto: Čitatelj 24sata

- To se dogodilo nadomak reciklažnog dvorišta u Španskom, mislim da je došlo je do puknuća vodovodne cijevi pa je došlo do prekida opskrbe pitkom vodom - rekao nam je čitatelj te dodao kako su radnici utvrđivali uzrok kvara i sanirali isto.

Foto: Čitatelj 24sata

Na stranicama Vodoopskrbe i odvodnje stoji kako su u petak od 20 do 23 sata na toj lokaciji bili radovi.