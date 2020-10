Vondra je ovo napisao nakon poraza od \u010de\u0161kog nogometnog kluba Slavia Prag, za koji spomenuti politi\u010dar krivi Slovenca Damira Skominu i njegovog pomo\u0107nika Juru Praprotnika koji su sudili utakmicu.

Češki političar Slovence nazvao 'oportunističkim svinjama': A kad su turisti išli u Hrvatsku...

