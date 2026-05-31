'DAT ĆEMO SVE OD SEBE'

Češki premijer: Vjerojatno nećemo uspjeti ispuniti NATO-ov cilj izdvajanja za obranu

Babiš je rekao novinama da je Prag predan tome da ispuni novi cilj NATO-a od 3,5 posto BDP-a do 2035. godine, no da bi se NATO saveznici trebali više usredotočiti na poboljšanje sposobnosti

Češka "vjerojatno" neće ispuniti cilj NATO saveza da ove godine poveća izdvajanja za obranu na dva posto bruto domaćeg proizvoda ove godine, rekao je premijer Andrej Babiš u intervjuu objavljenom u nedjelju. 

"Dat ćemo sve od sebe" da ispunimo obećanje, Babiš je rekao Financial Timesu, no rekao je da se njegova vlada nosi s manjkom u proračunu zbog pretjerane potrošnje njegova proeuropskog prethodnika.

Češki predsjednik Petr Pavel u prijeporu je s populističkom Babiševom vladom zbog planova da se smanji potrošnja na obranu u proračunu za 2026. godinu. Čak i dok je potpisivao proračun, Pavel je upozorio u ožujku da vojni izdaci ne odgovaraju rastućim sigurnosnim prijetnjama i obvezama NATO-a u pogledu izdvajanja.

Babiš je rekao novinama da je Prag predan tome da ispuni novi cilj NATO-a od 3,5 posto BDP-a do 2035. godine, no da bi se NATO saveznici trebali više usredotočiti na poboljšanje sposobnosti, nego na ciljeve izdvajanja, što se može jednostavno izmanipulirati.

Američki predsjednik Donald Trump dugo pritišće NATO saveznike da više troše na svoju obranu, cilj koji je postao uvelike istaknut tijekom ruskog četverogodišnjeg rata protiv Ukrajine.

Šef Pentagona Pete Hegseth rekao je svojim ministrima obrane na azijskoj konferenciji u subotu da je "era američkog podupiranja obrane bogatih nacija gotova. Trebamo partnere, a ne protektorate."

