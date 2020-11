Ceste skliske, mjestimična kiša, sunce će se pojaviti popodne

U Zagrebu će dio Gračanske ceste od petka, 13. studenoga od 9 sati do ponedjeljka, 16. studenoga, do 4 sata biti zatvoren za sav promet. Temperature u unutrašnjosti između 8 i 13 stupnjeva

<p>U nizinama unutrašnjosti magla i niska naoblaka, sredinom dana i poslijepodne ponegdje sunčana razdoblja, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za petak.</p><p>U ostalim predjelima djelomice, mjestimice na Jadranu i pretežno sunčano. Magle i niskih oblaka uz mjestimičnu slabu kišu može u prvom dijelu dana biti i na moru, uglavnom na sjevernom i na dijelu srednjeg Jadrana.</p><p>Vjetar većinom slab, u gorju ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu jugoistočni.</p><p>Najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.</p><p>Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Hrvatskom primorju i unutrašnjosti Dalmacije, ponegdje ima i magle, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).</p><p>Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi i postavljena je privremena prometna signalizacija, a brzina je ograničena.</p><p>U Zagrebu, Gračanska cesta na dijelu od Kvintičke ulice do kućnog broja 215 (ulaz u trgovački centar Meridijan) od petka, 13. studenoga od 9 sati do ponedjeljka, 16. studenoga, do 4 sata bit će zatvorena za sav promet. Obilazak: Gračanska–Jazbina–Čret–Svetošimunska–Av. G. Šuška–Maksimirska–Vlaška–Šoštarićeva–Ribnjak–Medveščak–Ksaverska–Gračanska, i obrnuto.</p><p>Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.</p><p>U pomorskom prometu nema poteškoća.</p>