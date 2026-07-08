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NAKON NAPADA

Četiri tankera odustala od prolaska kroz Hormuški tjesnac

Piše HINA,
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Četiri tankera odustala od prolaska kroz Hormuški tjesnac
Foto: Reuters
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Najmanje četiri tankera za prijevoz nafte i prirodnog plina odustala su od prolaska kroz Hormuški tjesnac i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova

Najmanje četiri tankera za prijevoz nafte i prirodnog plina odustala su od prolaska kroz Hormuški tjesnac i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova.

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Novi napadi na plovila u tom strateški važnom pomorskom koridoru dodatno su povećali zabrinutost za sigurnost plovidbe. Do promjene ruta došlo je nakon što su u utorak, u blizini tjesnaca, oštećeni katarski tanker za ukapljeni prirodni plin (LNG) i saudijski tanker za prijevoz sirove nafte.

Prethodno su se pojavili izvještaji da je Iran ispalio projektile na brodove u tom području, zbog čega su pomorske vlasti podigle razinu prijetnje za brodove koji prolaze tjesnacem na najvišu razinu. Prema podacima analitičkih kuća Kpler i LSEG, LNG tankeri 'Al Ghariya', 'Duhail' i 'Al Ruwais' plovili su prema zapadu, prema Hormuškom tjesnacu, no kasno u utorak promijenili su kurs i udaljili se od prolaza. Sva tri prazna tankera, kojima upravlja QatarEnergy, bila su na putu prema katarskom izvoznom terminalu Ras Laffan kako bi ukrcala teret.

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Podaci također pokazuju da je tanker pod indijskom zastavom, koji prevozi dva milijuna barela kuvajtske sirove nafte ukrcane krajem prošlog tjedna, u srijedu napravio zaokret kod omanskog dijela Hormuškog tjesnaca.

Od početka sukoba krajem veljače kroz tjesnac je prošlo najmanje 16 pošiljki LNG-a iz Ras Laffana te još 10 iz izvoznog terminala Das Island, kojim upravlja ADNOC u Ujedinjeni Arapski Emirati. Ipak, to je tek dio uobičajenog mjesečnog izvoza od oko sedam milijuna tona iz ta dva terminala.

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Analitičari tvrtke Vortexa navode da se početkom srpnja ispred Ras Laffana stvorio red od više od deset praznih tankera koji čekaju ukrcaj. Prema njihovim podacima, više od 50 praznih tankera pod upravom QatarEnergyja i ADNOC-a trenutačno se nalazi u području Perzijskog zaljeva, uz obalu Indije i u Malajski tjesnac, pri čemu su neki od njih više od deset dana isključili svoje sustave za automatsku identifikaciju (AIS). Unatoč povećanim sigurnosnim rizicima, najmanje dva supertankera za prijevoz sirove nafte ipak su uspjela napustiti Hormuški tjesnac. Tanker 'Tenjun', kojim upravlja japanska tvrtka Nippon Yusen KK i koji prevozi dva milijuna barela katarske nafte ukrcane krajem veljače, prošao je tjesnac kasno u utorak. Istoga dana tjesnac je napustio i tanker 'Pertamina Pride', kojim upravlja indonezijska državna energetska kompanija Pertamina.

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