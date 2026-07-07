Amerika opet napala Iran

Sjedinjene Američke Države pokrenule su vojne udare na Iran kao odgovor na napade na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za prijevoz nafte. Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je operacija započela u srijedu s ciljem, kako navode, da se Iranu nametnu "visoki troškovi zbog napada na trgovačke brodove kojima su upravljali nevini civili u međunarodnim vodama", prenosi BBC

Napadi dolaze nakon što su u razdoblju od 24 sata, tijekom ponedjeljka i utorka, oštećena tri tankera, izvijestila je britanska agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Američki dužnosnici ranije su upozorili da će Iran snositi posljedice zbog napada, koje su nazvali "potpuno neprihvatljivima". Ipak, Teheran zasad nije preuzeo odgovornost za napade na tankere.

U priopćenju objavljenom na društvenoj mreži X, CENTCOM je poručio da su američki napadi izvedeni "kao odgovor na iranske napade".

- Iranska agresija bila je neopravdana, opasna i predstavlja jasno kršenje primirja - stoji u priopćenju američkog zapovjedništva.

Napade na trgovačke brodove osudili su i Katar te Saudijska Arabija, koje tvrde da su njihovi tankeri pogođeni tijekom plovidbe kroz ili u blizini Hormuškog tjesnaca.

Najnovija eskalacija dodatno povećava napetosti na Bliskom istoku i izaziva zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba u regiji kroz koju prolazi velik dio svjetskog izvoza nafte.