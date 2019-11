Četvero mrtvih na Halloween tulumu, još četvero ranjenih

U pucnjavi na sjeveru Kalifornije noćas je ubijeno četvero ljudi, a još je četvero ljudi ranjeno, javlja AP.

Policija je oko 23 sata dobila dojavu o pucnjavi na tulumu za Noć vještica u kući u mjestu Orinda, a žena koja je zvala policiju rekla je da je prvo mislila da se radi o petardama, no da je potom desetak ljudi trčalo oko kuće. Ubrzo je stigao i drugi poziv u kojem je netko od susjeda vidio osobu s oružjem, prenosi NBC.

